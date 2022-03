Di Biase segna e il Termoli 2016 espugna Trivento

TERMOLI. Due vittorie e una sconfitta nel sabato dedicato ai campionati sportivi da parte delle formazioni termolesi.

Il Termoli 2016 conquista un’altra prestigiosa vittoria in trasferta, sul campo del Trivento. In rete Di Biase, che permette il quarto trionfo in serie e su un campo ostico. Gol che arriva al nono minuto del primo tempo, più che sufficiente a portare in casa giallorossa i tre punti.

Ora la formazione di mister Lallopizzi è al quinto posto, con 45 punti, scavando un solco rispetto alle inseguitrici.

La squadra è davvero in uno stato di grazia esaltante, raggiunge il Polis Petacciato sconfitto ad Agnone dalla Donkey’s, a questo punto lasciatecelo dire accrescono alcuni rimpianti per quel periodo di ambasce che ha vissuto la squadra, altrimenti oggi staremmo parlando di vertigini.