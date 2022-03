Eccellenza, calcio a 5 e basket: la domenica nel pallone

TERMOLI. Calcio di Eccellenza, basket di Serie C1 Gold e calcio a 5 nella domenica agonistica termolese (al netto del trofeo di Bocce, di cui daremo conto a parte).

Il Termoli calcio 1920 avrà di fronte un cliente molto ostico, il Sesto Campano. Aver ripreso la testa da solo, approfittando dell’inopinata sconfitta casalinga di sette giorni fa dell’Olympia Agnonese contro il Pietramontecorvino, può servire a giocare con più convinzione anche perché l’Agnone non avrà un avversario facile come l’Aurora Ururi da affrontare, arrivare allo scontro diretto in programma al Civitelle ad aprile con una posizione ragguardevole di vantaggio non sarebbe male.

Ecco perché oggi contro il Sesto Campano è importante fare i 3 punti e magari finalmente rivedere un Cannarsa pieno come ai bei tempi.

L’Italiangas Air Basket Termoli inizia la fase a orologio che vedrà impegnata la squadra in gare di sola andata con due partite casalinghe con le due squadre che sono dietro di lei in classifica e in trasferta con le due squadre che la precedono.

Debutto alle 18 contro la Teate Basket Chieti e poi avrà due trasferte consecutive contro il Nuovo Basket Aquilano e poi contro il Magic Chieti, per poi chiudere la fase ad orologio in casa contro la Farnese Campli. In pratica oggi inizia un nuovo campionato e probabilmente vedremo una nuova Air Basket o almeno si spera di vedere quella delle ultime positive prestazioni della regular season, di certo per ottenere tutto questo ci sarà bisogno di rivedere un PalaSabetta come quando ribolliva di tifo come gli scorsi anni.

Infine, calcio a 5: dopo la giornata di ieri che ha riaperto la corsa alla vittoria del campionato, oggi tra Arcadia Termoli e Monacilioni è una sfida per uscire dalle zone calde della classifica, tutte e due i quintetti sono a 10 punti e una vittoria di una o dell’altra permetterebbe alla vincente di staccarsi e respirare meglio.

Oggi l’Arcadia Termoli ha il vantaggio di giocare in casa, in bocca al lupo ai ragazzi giallorossi.

