Iamascia e Lalli portano in orbita la Iuvenes Termoli, campionato riaperto

TERMOLI. Derby costiero ieri per il girone B del calcio a 5 in serie C1. La Iuvenes Termoli ha travolto il Kemarin per 5-1.

Pokerissimo che ha visto protagonista Iamascia con una tripletta e Lalli con due gol.

Riaperto clamorosamente il discorso per quanto riguarda la vincita del campionato, con il San Martino Calcio a 5 che è andato a vincere in casa della capolista Futsal Città di Campobasso ed ora sono entrambe appaiate al primo posto a 33 punti, ma si riapre in pratica anche per lo Iuvenes Termoli il quale avendo vinto contro il Kemarin con una tripletta di Iamascia e una doppietta di Lalli adesso è secondo a meno due dalla coppia di testa 31 punti. Dunque giochi riaperti incredibilmente e inaspettatamente, perché nessuno immaginava questa battuta di arresto del Città di Campobasso, senza dimenticare che lo Iuvenes Termoli prima di questa giornata è andato a violare 6-7 proprio il campo del San Martino. Apparentemente poi la prossima giornata sembrerebbe sfavorire proprio la compagine di Andrea Putzu che si dovrà recare a San Severo, ma dopo San Martino i termolesi sono capaci di tutto, poi magari se arriva un piccolo aiuto dall’altra termolese l’Arcadia che ospita il San Martino, tutto potrebbe ancora succedere.