Sesto Campano sconfitto nei minuti finali, Termoli calcio in tripudio

Termoli-Sesto Campano 3-1

TERMOLI. Missione compiuta, tre punti e vetta confermata. Il Termoli calcio sconfigge allo stadio Cannarsa il Sesto Campano 3-1. Con doppietta di Carnicelli e rete di D’Alessandro. In gol per gli ospiti Di Gregorio. Il Termoli ha sudato parecchio, ma alla fine ha battuto anche con merito il coriaceo e ben messo in campo Sesto Campano. Per andare in vantaggio i giallorossi hanno dovuto aspettare il primo minuto della ripresa con Carnicelli che raccoglie in area un perfetto assist di Cecoro e al volo infila imparabilmente Russo.

Sembrava che fosse fatta, invece il Termoli comincia a rilassarsi e allora gli ospiti capiscono il momento non proprio esaltante dei termolesi e cominciano a bussare in area. Al 65esimo i giallorossi però combinano una frittata che permette a Di Gregorio di testa di pareggiare. Pareva che proprio non si potesse riuscire a bucare l'attenta e robusta difesa avversaria, ma all'87esimo il difensore D'Alessandro conquista un pallone, mette a sedere al limite dell’area di rigore un difensore, entra e fa partire un tracciante che s'infila nell'angolino alla destra di Russo. Tripudio sugli spalti, poi arriva la ciliegina confezionata da De Filippo che non ha segnato ma ha fatto fare una doppietta a Carnicelli 3-1e con l'Agnone sempre più distante i giocatori hanno festeggiato a gran voce con i tifosi.

La gara è stata ferma nella ripresa per circa 10 minuti per uno scontro di testa tra due giocatori ospiti, trasportati entrambi al San Timoteo ma sembra per fortuna nulla di grave.

