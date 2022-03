No al razzismo, istanza alla Procura federale dopo gli insulti al giocatore senegalese

CAMPOBASSO. Figc-Lnd del comitato regionale Molise al lavoro in seguito ai fatti accaduti durante la gara di Prima Categoria Asd Sant’Angelo Limosano contro Lokomotiv Riccia in programma il 26 marzo scorso, sospesa alla fine del primo tempo per abbandono del campo da parte della compagine del Lokomotiv Riccia per presunti insulti razzisti nei confronti di un proprio tesserato di origine senegalese, da parte di un giocatore della squadra avversaria.

Sentite le due società, che hanno fornito versioni diverse sull’accaduto, il comitato regionale del Molise rende noto che, a prescindere dai provvedimenti che saranno adottati dalla Giustizia Sportiva, ha inoltrato alla Procura Federale richiesta di far luce su quanto accaduto.