Luca Massimi diventa "internazionale", nello staff arbitrale di Grecia-Portogallo Under 21

TERMOLI. Era nell’aria ed è arrivata, seppur da quarto uomo, la prima designazione internazionale per il fischietto cresciuto e lanciato dalla sezione Aia di Termoli Luca Massimi.

Ieri sera di scena allo stadio Theodoros Kolokotronis-Tripoli Arkadia, arbitro della gara Fabio Maresca coadiuvato dagli assistenti arbitrali Marco Bresmes Giovanni Baccini, per l’incontro Grecia-Portogallo under 21.

Luca Massimi con questa prima designazione ha ricevuto il giusto premio per una carriera che ormai pare lanciata verso traguardi ambiziosi.

Ricordiamo in sintesi questa sua carriera che è stata sempre più in crescendo, ricordiamo che dopo alcune direzioni nella massima serie, i dirigenti arbitrali nazionali dissero a Luca è ora di cominciare a fare un ripasso delle lingue straniere, il motivo era semplice immaginarlo ed è arrivata la prima risposta.

Luca Massimi ha iniziato ad arbitrare nel 2007, arrivando in Serie D nel 2011.

Dopo tre anni trascorsi tra i dilettanti, in cui ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria, passa in Lega Pro, venendo insignito nel 2017 del Premio Sportilia.

Nel 2018, dopo essere stato scelto per la finale dei play-off di Serie C, viene promosso in Serie B, vincendo anche il Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della terza serie. Il 24 febbraio 2019 esordisce in Serie A, nella partita Sampdoria-Cagliari, terminata 1-0, diventando così il primo direttore di gara molisano (di nascita) ad approdare nella massima serie.

Il primo settembre 2020 viene inserito nell'organico della CAN A-B, nata dall’accorpamento di CAN A e CAN B: dirigerà sia in Serie A che in serie B.

Nella stagione 2020-2021 viene designato in 4 partite del massimo campionato e per 11 in cadetteria.

Al termine della stagione 2020-2021 vanta 6 apparizioni in serie A. B. Nell’attuale campionato Luca ha iniziato il 18 ottobre 2021 (8^giornata) con Verona Fiorentina, poi alla 11^ Sassuolo – Empoli, 14^ Spezia Bologna, 16^ Cagliari Torino, 19^ Napoli Spezia, 22^ Sampdoria Torino, 24^Juventus Verona, 26^Udinese Lazio, 28^Bologna Torino, 29^ Salernitana Sassuolo, ha estratto 47 cartellini gialli, due doppie ammonizioni con conseguenti due espulsioni e nessuna diretta.

Nella serie cadetta ha diretto Pordenone-Perugia, Spal-Monza, Ascoli-Brescia, Reggina-Pisa.

Ricordiamo anche che dopo aver diretto all’Allianz Stadium di Torino Juventus-Verona, ha fatto da quarto uomo nel derby Milan-Inter di andata di coppa Italia il mese scorso.

Insomma per Luca Massimi, la sua carriera arbitrale, lanciata dalla sezione di Termoli, sta salendo sempre più su con tanto orgoglio termolese e molisano per il primo arbitro nostrano nel calcio che conta ed ora ha varcato anche i confini nazionali.