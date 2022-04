Calcio, basket e calcio a 5: la domenica sportiva

TERMOLI. Oggi il menù dello Chef sportivo offre calcio, basket e calcio a 5.

Iniziamo con il calcio di eccellenza il Termoli Calcio 1920 oggi viaggia fino a Castel di Sangro, sul piano tecnico tra le due squadre c’è un netto divario che pende a favore dei giallorossi termolesi, paradossalmente i giallorossi del castello locale potrebbero avere a loro vantaggio il clima che si preannuncia parecchio invernale mentre siamo astronomicamente in Primavera.

Ma aldilà delle previsioni meteo, il Termoli oggi potrebbe assestare un colpo se non decisivo, quasi verso l’obiettivo prefissato, in attesa dello scontro diretto che avverrà tra due settimane ad Agnone, calendario è molto più a rischio per gli alto molisani che per noi per quanto riguarda il duello che con i più 5 del Termoli già è abbastanza impari per loro.

Per questo oggi è importante riportare a casa i tre punti senza se e senza ma anche perché dopo oggi l’Agnone se la vedrà a Campodipietra, poi con noi e la domenica dopo a Isernia, mentre noi a parte lo scontro diretto sotto il profilo delle squadre da affrontare è molto più scorrevole come cammino.

BASKET SERIE C GOLD

Terza partita di una fase ad orologio per l’Air Basket Termoli ,di sicuro molto precisa, visto che parliamo di orologi, dopo l’esordio con risultato corposo di Domenica scorsa contro il Teate Basket è arrivato anche quello convincente di giovedì sera al PalaAngeli dell’Aquila contro Il Nuovo Basket Aquilano, se manteniamo fede al famoso detto, non c’è due senza tre ,contro il fanalino di coda Farnese Campli che già nella regular season è stato regolato sempre , questa sera non dovrebbero esserci problemi nel centrare il tris consecutivo di vittorie.

La squadra oggi è più gruppo è più concreta ritrovando nel loro bagaglio tecnico, uomini chiave che un po’ sono mancati nella prima parte del campionato anche per cause non dipese dalla loro volontà’ tra infortuni e Covid e ambientamento da parte degli stranieri. Oggi che tutto questo pare un lontano ricordo, si ci sono dei rimpianti, ma anche la consapevolezza che questa stagione ancora si può salvare eccome.

CALCIO A 5 SERIE C1

Dopo il terremoto del week end scorso in testa alla classifica dove indirettamente è stata coinvolto anche lo Iuvenes Termoli che si era portato a due punti dalla coppia Futsal città di Campobasso e San Martino calcio a 5.

Oggi la squadra di Andrea Putzu, è chiamata sul difficile campo di San Severo, primo a mantenere da solo la distanza dalle due fuggitive e allo stesso tempo tenere a distanza proprio gli avversari di oggi, non sarà un compito agevole ma siccome i termolesi ci hanno abituati a colpi a sorpresa come la vittoria a San Martino, perché non pensare che anche oggi questo possa accadere.

L’altra squadra termolese L’Arcadia, invece avrà un compito pressoché proibitivo a San Martino in Pensilis anche perché i giocatori di casa devono rispondere alla vittoria roboanti dei campobassani a Campomarino di sabato pomeriggio.

