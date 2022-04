La regola del tre in casa giallorossa: tripletta di De Filippo e tre punti a Castel di Sangro

TERMOLI. La regola del 3 in casa giallorossa, tre gol e 3 punti. Il Termoli calcio 1920 espugna Castel di Sangro con una tripletta del bomber De Filippo, che ha segnato al primo minuto di gioco, al 57^ su rigore e al 67^.

Il Termoli calcio e tanta roba, ma soprattutto è Francesco De Filippo, lo diciamo da tempo, giocatore sopraffino che è davvero un lusso per questa categoria, uno che segna gol a grappoli come lui merita sicuramente palcoscenici più ambiziosi.

Naturalmente noi siamo contenti di averlo qui e con i suoi quasi 40 gol segnati in stagione ormai se ancora non lo possiamo dire ufficialmente almeno in teoria con 5 punti di vantaggio a quattro partite dal termine con lo scontro diretto fra due settimane e per il resto tutte partite abbordabili, Bojano, Agnone, Cliternina e Altilia, lo scenario è positivo... di contro l'Agnone domenica va a Campodipietra, poi Termoli in casa, Isernia fuori nelle prossime tre gare, a meno di tsunami la società fa bene a volare basso ma noi ci vogliamo sbilanciare cominciando a mettere lo champagne in ghiaccio.