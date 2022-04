Quasi un match-point in casa col Bojano, giallorossi a caccia di 3 punti decisivi

TERMOLI. Appendice di calcio a 5 e partite di Eccellenza e Promozione nella domenica delle Palme sportiva a Termoli.

I giallorossi di mister Esposito cominciano l’ultimo segmento del campionato che li porterebbe in ambito interregionale, da cui mancano da troppo tempo, visto il blasone della piazza adriatica.

Quint’ultimo impegno dell’anno e occasione di staccare la più immediata inseguitrice, l’Olympia Agnonese, prima del confronto diretto, visto che gli amaranto sono stati battuti dal Campodipietra, bestia nera di tante squadre.

Tre punti oggi contro il Bojano porterebbe il Termoli calcio 1920 ad avere 8 lunghezze sull’Agnone.

Vittoria sul campo che arriverebbe oggi contro i matesini dopo una settimana difficile sul piano logistico, a causa di una situazione equivoca per gli allenamenti, fortunatamente rientrata.

Meteo permettendo, vogliamo solo fare un appello specifico rivolto ancora a quei tifosi che una volta riempivano in toto le gradinate del Cannarsa (non parliamo di chi onora la curva Marco Guida).

Un piccolo sforzo per queste ultime tappe che porterebbero al ritorno in un calcio meno anonimo, occorre fra sentire calore a questi ragazzi che seppur non di Termoli tutti indistintamente si stanno battendo come leoni per ridare alla nostra città un livello decoroso.

Il Termoli calcio 2016, invece, pur accusando una piccola battuta d’arresto col Maronea, pareggiando, oggi a Spinete può tornare a vincere.

Infine, l’Arcadia calcio a 5 affronta in serie C1 il Kemarin, che veleggia sul fondo classifica.