Carnevale segna in Zona Cesarini e al Cannarsa esplode la festa giallorossa

TERMOLI. Vince all’ultimo respiro la gara con il Bojano, una partita disturbata per entrambe le squadre da un fortissimo vento freddo, e il Termoli calcio si avvicina sempre più al sogno della vittoria del campionato.

Mancano 4 partite, 12 punti a disposizione, e il Termoli ne ha già la metà di vantaggio sulla seconda che oggi non è più l’Agnone, ma l’Isernia San Leucio Roccasicura, adesso la chiave di volta è la prossima giornata dove il Termoli va ad Agnone.

Se dovesse vincere metterebbe una pietra tombale sul torneo, se invece dovesse lasciarci le penne e contemporaneamente vincesse anche l’Isernia a Bojano, potrebbero riaprirsi i giochi, ma queste sono solo ipotesi perché poi dopo il Termoli se la vedrà in casa con la Cliternina e vincendo si metterebbe alla finestra per assistere al match chiave tra Isernia, la squadra di Panico, e proprio l’Olympia Agnonese.

Al Cannarsa oggi pomeriggio il Termoli ha preso due pali e due traverse, davvero la palla non voleva proprio entrare, il Bojano per oltre 50 minuti ha giocato in 10, poi all’89’ una splendida punizione di Carnevale metteva il sigillo alla partita e portava 3 punti pesantissimi in cascina.

Gran festa a fine gara negli spogliatoi.