Un solo tie-beak nel volley e sarebbe stato un weekend perfetto: tante vittorie

TERMOLI. Non solo Termoli calcio 1920 nel weekend sportivo delle Palme.

Fine settimana in chiaroscuro per la Termoli Pallavolo maschile, che dopo la brillante vittoria in trasferta di sabato sera sul Torrione volley all’Aquila per 3-1 (25-22, 25-17, 17-25, 25-19), la formazione termolese ha ormai agguantato i play-off, e ieri era a soli 3 punti dalla vetta, nel tourbillon di recuperi che si stanno disputando senza soluzione di continuità, dopo 24 ore ha perso, ma solo al tie-break, contro l’ostico sestetto del Ceteas Volley Montesilvano, per 3-2.

Nuovo impegno dopodomani, mercoledì al PalaSabetta, contro il Gada volley Pescara3.

Vittoria per le ragazze della Termoli Pallavolo, che hanno rispedito la Dannunziana volley school a casa con un netto 3-0.

Dopo il mezzo passo falso del turno precedente, il Termoli 2016 torna a vincere e lo fa maramaldeggiando a Spinete, con un 5-1 che non lascia equivoci sull’andamento del match.

Doppiette di Impicciatore e di M. Orlando nella gara di Promozione, in gol anche Giovanni Bagnoli.

Approfittando della sconfitta della Polis Petacciato di ieri, i ragazzi di Lallopizzi sono saliti a 49 punti, al quarto posto.

Chiudiamo col calcio a 5, in goleada Iuvenes, 7-0 sul Portocannone 1993, e Arcadia col 9-2 alla Kemarin.

Galleria fotografica