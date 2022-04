Vigilia della vigilia... il d-day del Termoli calcio al Civitelle di Agnone

TERMOLI. Domani pomeriggio, vigilia della Pasqua, colori giallorossi si accenderanno nel Sabato Santo al Civitelle di Agnone.

Passando dal sacro al profano, potrebbe celebrarsi anche la Resurrezione del calcio termolese, sì perché domani una vittoria della squadra giallorossa contro una delle due rivali per la vittoria finale, l’Olympia Agnonese, equivarrebbe a una seria ipoteca a tre partite alla fine sulla vittoria del campionato e quindi dopo tanti anni all’asciutto, ci sarebbe il ritorno nel calcio che supera i confini quasi anonimi del Molise.

In città gli ultras si stanno attrezzando per la trasferta in alto Molise, la squadra conscia del momento si è allenata con molta intensità, mister Esposito questa settimana santa li ha tirati veramente a lucido.

I ragazzi sanno anche molti quasi tutti non sono originari di Termoli quanto la piazza senta questa circostanza.

Domani i tifosi ad Agnone saranno molti di più, anche i non organizzati, saranno lì a incitare i ragazzi e questa responsabilità che comunque la squadra ha sempre sentito addosso, domani sicuramente la sentirà ancora di più.

Domani la cittadina delle campane più famose al mondo si spera possa farle suonare anche metaforicamente per il Termoli calcio.

