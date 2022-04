A un passo dal sogno, seconda media gol italiana e meriti dello staff dirigenziale

Intervista all'allenatore del Termoli calcio 1920 Raffaele Esposito

TERMOLI. Come abbiamo annunciato ieri, oggi è il grande giorno del Termoli calcio 1920.

Il popolo giallorosso è pronto a festeggiare assieme alla sua squadra una cavalcata entusiasmante.

Doveroso anche esaltare chi ha plasmato questo nuovo corso, chi ha avuto mandato pieno dal presidente Flaviano Montaquila per costruire per formare la squadra che doveva essere protagonista assoluto per questa stagione della rinascita termolese.

Ci riferiamo al direttore generale, al trait d’union tra squadra e società, Clemente Santonastaso, ex calciatore, oggi un dirigente giovane ma con enormi capacità organizzative; non a caso il presidente ha puntato ad occhi chiusi su di lui con piena fiducia sul suo operato.

Nel giugno scorso, appena terminata la stagione precedente, dopo l’ufficializzazione dell’acquisizione del Termoli Calcio 1920 da parte del presidente Montaquila, il nostro Clemente armi e bagagli si è trasferito in pianta stabile a Termoli, mentre gli italiani cominciavano ad andare in vacanza e con una pandemia ancora in atto, lui si è messo subito a lavoro avendo già le idee chiarissime su chi sarebbe dovuto arrivare a giocare a Termoli.

La squadra - il 17 luglio giorno - nel giorno del raduno a differenza degli ultimi anni, era bella che fatta e pronta per cominciare a sudare assieme al giovane ed efficiente mister Raffaele Esposito.

Già questo è stato un segnale positivo e di idee chiarissime sul da farsi e gli obiettivi da perseguire.

Un lavoro efficiente che seppur agiva in un contesto di calcio dilettantistico nella forma, ma professionistico nella sostanza.

Tutti gli uomini al posto giusto, oltre al trainer, il preparatore atletico Tommaso Licursi, il segretario Franco Nardecchia e naturalmente lui come dicevamo Clemente Santonastaso, profondo conoscitore del calcio a questi livelli. Il progetto sposato dalla società era quello di una rinascita della piazza termolese, con una squadra di giovani che avrebbero dovuto fare comunque la differenza, giovani che farebbero la loro bella figura anche in categorie superiori, una squadra con una età media di 20 anni.

Il bomber Francesco De Filippo ha segnato 36 gol in campionato e 8 in Coppa Italia è classe '97, ed è lui il più “anziano", abbiamo detto tutto.

A proposito di numeri da record, questa squadra a tre giornate dalla fine ne ha già accumulati diversi, per esempio a livello nazionale tra tutte le categorie dalla serie A all’ultima delle categorie il Termoli è al secondo posto per la media gol segnati 2.70, secondi solo a una squadra di questa categoria di Matera che ha la media di 2,80; la squadra che in Italia ha segnato tutte le domeniche, con la difesa meno perforata e in queste prossime tre partite si può migliorare ancora.

Numeri dunque vincenti e già oggi se accadranno situazioni favorevoli nello scontro diretto tra Isernia e Agnone, come se al 90’ ci fosse il pareggio tra le contendenti e il Termoli vincesse con la Cliternina, si stapperebbero le bottiglie di spumante.

Poi il Termoli come ci ha detto anche mister Esposito, ci tiene a battere il record del Termoli stesso ottenuto con il buon Vincenzo Cosco in Eccellenza con 80 punti, ora ce ne sono già a referto 72, con tre vittorie si arriverebbe a 81 (82 senza il punto di penalizzazione dovuto a precedenti gestioni).

E allora grazie ai ragazzi, ma come abbiamo detto ad inizio di questo articolo, un enorme grazie al direttore generale Clemente Santonastaso, che ha avuto intuito e lungimiranza per aver costruito mattoncino sopra mattoncino questa squadra esaltante.

Grazie all'intero staff dirigenziale, che ha dato un apporto significativo.

Grazie al presidente col suo fiuto vincente, che ha saputo mettere gli uomini giusti al posto giusto per arrivare a inseguire e (quasi) conquistare il traguardo ambito da tutti, che è ormai lì, a portata di mano.

