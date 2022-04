Trasferta portafortuna all'Olimpico: il Milan club intitolato a Carmine D'Angelo

TERMOLI. In attesa dell’ennesimo closing degli ultimi anni, in casa rossonera il rush finale per la conquista dello scudetto appassiona molto.

Da poco ricostituito a Termoli, il Milan Club vola sulle ali dell'entusiasmo, grazie ai tanti tifosi rossoneri nella nostra città.

Il Milan club, per merito dei fondatori e con molta sensibilità, è stato intitolato a un milanista Doc come il compianto Carmine D'Angelo, scomparso 14 mesi fa a causa del Covid.

Una spedizione è partita nell’ultima domenica di aprile per raggiungere Roma, nella prima trasferta ufficiale allo stadio Olimpico dove assistere alla difficilissima gara contro la Lazio, vinta al 92esimo col gol di Tonali dalla formazione di Pioli.

La prima uscita dunque del Milan Club Carmine D'Angelo ha portato fortuna, in testa il presidente Fabio D’Angelo (figlio di Carminuccio), Rino Grallo e molti altri.

Vi lasciamo immaginare qualora si avverasse il sogno agognato da tutti i tifosi del diavolo rossonero quello che potrebbe accadere in città dopo tanti anni di delusioni sportive, che sia davvero iniziata la rinascita del Milan?

Galleria fotografica