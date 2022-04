“Un calcio alla guerra”: grande successo a Nuova Cliternia

CAMPOMARINO. Un successo senza eguali, tantissimi i presenti al torneo organizzato dalla scuola calcio asd Basso Molise. Si è svolto lunedì 25 aprile a nuova Cliternia, popolosa contrada di Campomarino, il primo torneo di calcio, categoria Esordienti, denominato “Un calcio alla guerra”.

Il torneo ha visto trionfare la Virtus Vasto che, in una finale tiratissima, ha avuto la meglio sui pari età del Foggia Calcio 1920. La “finalina” che decretava l’ultimo posto del podio se l’è aggiudicata il Pescara calcio che si sono imposti sui padroni di casa dell’asd Basso Molise calcio. In realtà, gli organizzatori, sono convinti che la vittoria sia stata di tutti, dal pubblico che ha gremito gli spalti per tutta la giornata, ai bambini che hanno ritrovato una giornata di condivisione ed allegria.

Durante la giornata ci sono stati gli interventi di monsignor Nicola Pietrantonio, che con il suo momento di riflessione ha toccato le anime di tutti i presenti, con la lettura da brividi di un testo contro la guerra, ed inoltre le testimonianze di Nadia, Jaroslau, Caterina ed Antonina, ragazzi ucraini che sono scappati da Mykolaïv città pesantemente interessata dai bombardamenti russi.

Tornando all’aspetto sportivo si sono evidenziati le prestazioni di Raul Tomeo, giovane calciatore della Virtus Vasto, che si è aggiudicato il titolo di capocannoniere del torneo, Massimiliano Di Fonso, del Foggia Calcio 1920, come miglior giocatore ed infine il miglior portiere se l’è aggiudicato Federico Ruggeri del Basso Molise Calcio. Per ultimo, un ringraziamento speciale alla Cliternina che ha ospitato presso la propria struttura l’evento. Appuntamento all’anno prossimo, con un torneo che ci auguriamo abbia un titolo diverso.

Galleria fotografica