Termoli calcio in campo per conquistare nuovi primati in Eccellenza

TERMOLI. Penultimo appuntamento per il Termoli calcio, neo vincitore del campionato di Eccellenza molisano e promosso in serie D nella prossima stagione.

Siamo ancora tutti inebrianti dalla cavalcata trionfale dei ragazzi in maglia giallorossa, le feste fatte sul campo domenica scorsa al 90esimo dopo il rotondo 4-0 contro la Cliternina e quelle ancor più corroboranti che faremo sabato 7 maggio dopo l'ultima partita di campionato contro il Pietramontecorvino che per chi non lo sapesse ancora si giocherà sabato 7 maggio alle ore 18 e a seguire grandi festeggiamenti in piazza Sant’Antonio con la squadra, ospiti giallorossi del passato e i grandissimi tifosi giallorossi che davvero non è retorica sono stati l’autentico 12esimo (multiplo e collettivo) sia casa che fuori.

Oggi partita che si giocherà per correttezza contro l’Altilia Samniun sul campo di Pietramelara, che è il paese dove è nato il presidente giallorosso Flaviano Montaquila che proprio per festeggiare la sua squadra nel suo paese di origine aveva fatto ufficiale richiesta alla società ospitante, che non ha posto nessun veto nell’acconsentire questa scelta.

Oggi sarà solo una festa e mister Esposito darà spazio soprattutto a chi ha giocato meno in questa stagione, gli obiettivi da cogliere sono ancora due e loro ci tengono, uno è quello di battere il record che in eccellenza ottenne l'amico e compianto Vincenzo Cosco, di 80 punti e con 76 e altri 6 a disposizione si può fare, l'altro dare la possibilità al bomber De Filippo assente contro la Clitetnina per squalifica, di diventare il cannoniere della categoria in questo momento Francesco ha segnato 36 gol in campionato e 8 in Coppa Italia. Oggi senza voler peccare di presunzione se il mister come pensiamo non lo lascerà fuori per queste motivazioni, lui dovrebbe senza ombre di dubbio riempire la sua faretra personale di altre frecce.