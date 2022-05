Ultima trasferta col pallottoliere, il Termoli calcio abbatte l'Altilia Samnium 18-0

TERMOLI. Più una partita di rugby che di calcio, se vogliamo guardare al punteggio. Il Termoli calcio 1920 si aggiudica l’ultima trasferta dell’anno, vincendo 18-0 contro l’Altilia Samnium, sul campo del Pietramelara, in provincia di Caserta, località cara al patron Flaviano Montaquila.

L’Altilia ha perduto così la 28esima partita su 29, subendo 242 gol, con l’attivo solo 8 segnature.

Mister Esposito ha dato spazio ai giocatori che hanno giocato di meno nel torneo di Eccellenza, matematicamente conquistato con la vittoria di domenica scorsa al Cannarsa contro la Cliternina.

In campo però è sceso bomber De Filippo che doveva aumentare il suo score e oggi dei 18 gol segnati dai giallorossi ne ha realizzati ben 8 e se non andiamo errati in campionato è arrivato a quota 44, più 8 in coppa Italia.

Sono andati a segno anche Ronga che ha aperto le danze al 5', poi doppietta di Carnevale al 14' e 44', Ciancaglini e Saracino e ancora Cecoro, D'Errico, De Maria e infine chiude Lorusso.

Ora tutti proiettati alla grande festa in programma sabato prossimo al Cannarsa e in piazza sant'Antonio sabato 7 maggio, degna conclusione per la Gente di Mare.