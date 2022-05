Calcio, playoff sempre più vicini per il Termoli 2016 dopo la vittoria con il Campomarino

TERMOLI. Grande colpo nella penultima giornata del campionato di promozione per i giallorossi del Termoli 2016: sono andati a vincere sul difficilissimo campo di quella che fino a ieri era la prima in classifica, il Campomarino guidato da Leo Tanga.

Davvero un bel colpo in trasferta ora i play off sono a portata di mano per la squadra di Lallopizzi. I Termolesi dopo il pareggio interno con la Maronea, hanno cambiato registro e questa fase fine la stanno conducendo in modo a dir poco esaltante.

Ora questa vittoria aggiunge entusiasmo ad entusiasmo e se saranno play off tutto ancora potrebbe accadere vincere aiuta a vincere e il Termoli 2016 ormai sembra ci abbia preso gusto e aver inguaiato non poco il Campomarino che probabilmente hanno preso sottogamba gli avversari.

