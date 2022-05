Verso la grande festa giallorossa del Termoli calcio 1920

I preparativi della grande festa del Termoli calcio 1920

TERMOLI. In città cresce la febbre giallorossa per la festa del Termoli calcio 1920 che andrà in scena sabato 7 maggio.

L'apoteosi comincerà mezz'ora prima dell'inizio della partita contro il Pietramontecorvino con l'arrivo allo stadio degli ultras pronti per la coreografia, che si annuncia una sorpresa esaltante.

Dopo la partita, intorno alle 21, tutti in piazza Sant'Antonio per festeggiare come meritano i giocatori e i dirigenti oltre ai tifosi stessi e anche alcuni giocatori di qualche decennio fa che tornano a Termoli che mai li ha dimenticati.

Sabato sarebbe davvero bello se andremo allo stadio tutti vestiti di Giallorosso per colorare il nostro stadio dei bellissimi colori della nostra squadra.

Siamo andati ieri allo stadio per sondare gli umori del tifo più caldo, dove un folto gruppo di ultras si sta dando da fare per far diventare il glorioso "Cannarsa" un ribollente e colorato piccolo Maracanà.

