Termoli Calcio, dopo la promozione in serie D l’ultima partita della stagione

TERMOLI. Lo chiedono dalla società, lo chiede la squadra, lo chiedono gli ultras, sabato 7 Maggio chi verrà alle 18,00 allo stadio per assistere all’ultima partita della stagione che ci ha visti trionfare e finalmente dopo 7 lunghi anni di campionati regionali quasi in forma anonima, ha visto la piazza giallorossa termolese tornare a casa in serie D, a tutti coloro che appunto saranno presenti allo stadio, gli si chiede come quando si va ad un evento di gala si richiede lo Smoking, i suddetti richiedono ai propri tifosi di andare al Cannarsa vestiti di giallo rosso, dobbiamo fare festa colorando il nostro stadio dei nostri gloriosi colori.

Anche perché la festa si farà allo stadio, ma dopo tutti ci trasferiremo prima con una sfilata a piedi per il corso Nazionale e poi in Piazza Sant’Antonio, dove i trionfatori di questa eccezionale stagione verranno festeggiati come meritano dai tifosi e anche dai cittadini termolesi per questa impresa. Sarà l’Apoteosi finale per questa impresa speciale e sul palco che verrà allestito per l’occasione ci saremo io e Antonio Lanzone a dirigere la serata che sarà tutta per i protagonisti di questa cavalcata, ma non mancheranno altre gradite sorprese che faranno piacere ai vecchi tifosi nostalgici e anche a quelli dell’ultima generazione che ne hanno sentito solo parlare, verranno ad essere omaggiati loro per aver indossato la nostra maglia, ma a loro volta omaggeranno i nuovi giocatori, si verranno a Termoli alcuni giocatori del passato, che quando li abbiamo invitati, si sono detti felicissimi e non vedono l’ora di tornare a Termoli a loro rimasta sempre nel cuore.

Daremo anche il giusto merito ad alcuni tifosi speciali da una vita sugli spalti a tifare Termoli, insommA una serata quella di Sabato 7 Maggio che oltre a renderci felici ci commuoverà anche un po’ ,naturalmente anche chi viene solo alla festa in piazza sant’Antonio verrà richiesto d’indossare qualcosa di giallo rosso Termoli per una notte dovrà essere solo giallorossa. Notizia dell’Ultim’ora , la società ha stabilito che da oggi fino a Venerdì, dalle 17,30 alle 20,00 verrà allestita una postazione per il corso Nazionale, nei pressi del locale Caffè Casolino dove si potranno acquistare in prevendita i biglietti per la partita di Sabato 7 Maggio alle ore 18,00 cosi si eviteranno lunghe code ai botteghini.





Galleria fotografica