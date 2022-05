'Tutti allo stadio': Termoli si prepara alla festa giallorossa

TERMOLI. Cresce il fermento in città, ormai ci siamo: la grande festa per la promozione in serie D è arrivata e fra 24 ore Termoli sarà colorata di giallorosso. Dallo stadio Gino Cannarsa fino alle vie del centro sarà un tripudio di tifo, la città bardata dagli striscioni degli ultra con l’invito specifico di recarsi a più non posso allo stadio, anche coloro che quest’anno non sono venuti mai lo facciano questa volta per riservare un lungo applauso a questi ragazzi che, pur non essendo termolesi, si sono battuti come se lo fossero.

Alla fine ci sono riusciti alla grande e che bello sarebbe domani sera rivedere le gradinate del nostro stadio stracolme di tifosi che poi si trasferiranno in piazza sant’Antonio per continuare a festeggiare. Vi ricordiamo che c’è la prevendita anche oggi dalle 17,30 alle 20 in corso nazionale davanti al bar caffè Casolino , e poi domani probabilmente presso la fiera mensile.

Una preghiera o raccomandazione: se venite allo stadio cercate nel limite del possibile di vestirvi con capi che ricollegano ai colori sociali il giallo e il rosso e ancora se potete colorate anche la città di giallo rosso. Stendete dalle vostre finestre, dai vostri balconi, bandiere, sciarpe, vessilli, lenzuola, tovaglioli rigorosamente di giallo e di rosso.

La città insieme ai termolesi deve profumare di Termoli Calcio 1920 Ale Ale’ Ale’ Termoli e come diceva un grande tifoso termolese che oggi ci guarda da lassù “Pure pa‘ gggent’ stringiamoci in questo abbraccio che ci cinge con tutto l’amore” Cit Carmine D’Angelo ‘U Pillitre.

Galleria fotografica