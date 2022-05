L'ultimo abbraccio al Termoli calcio in Eccellenza, ora si punta ancora più in alto

L'ultimo abbraccio al Termoli calcio in Eccellenza, ora si punta ancora più in alto

TERMOLI. Salta la possibilità di chiudere il campionato di Eccellenza con record di punti, non sarà infranto il primato messo a segno dall’allora undici guidato dal compianto mister Vincenzo Cosco, ma in ogni caso la festa di ieri è stata anche sul campo, nonostante l’1-1 maturato nei novanta minuti contro il Pietramontecorvino sparring-partner coriacea di questo ultimo turno del girone di ritorno.





Presente allo stadio Cannarsa assieme a tutto lo stato maggiore del Termoli calcio 1920 anche il presidente della Figc Molise, che proprio oggi compie il trentennale della sua autonomia calcistica regionale, Piero Di Cristinzi.

La cronaca dell’incontro e il tabellino:

TERMOLI 1920-PIETRAMONTECORVINO 1-1

TERMOLI: Riccio, D’Alessandro (71’ Di Lascio), Cecoro, D’Errico (79’ Davros), Visconti, Pesce (79’ Ronga), Carnicelli, Conte, De Filippo, Lorusso, Carnevale

ALL: R. Esposito

A DISP: Viscardi, Ciancaglini, De Maria, Saracino

PIETRAMONTECORVINO: Grillo, Pompa (82’ Vacca), Sambero, De Vivo, Longo, Vannella, Della Pace (73’ Mammolino), Russo, Corsano, Melino, Rizzelli (78’ D’Amore)

All: D’Angelo

A DISP: Catalano, Lombardi, Caccavelli, Sauchelli

MARCATORI: 15’ Rizzelli (P), 49’ Carnevale (T)

AMMONITI: 41’ Rizzelli (P), 60’ Visconti, 67’ De Filippo (T), 78’ Russo (P)

ARBITRO: Marco Mirabella di Acireale

GUARDALINEE: Marco Palazzo di Campobasso e Vincenzo Griguoli di Isernia

Finisce 1-1 l’ultimo incontro dell’anno del Termoli Calcio 1920. Con la promozione già acquisita i giallorossi non riescono a raggiungere l’ultimo traguardo auspicato. Resiste il record di Vincenzo Cosco sulla panchina del Termoli che nel campionato 2001-2002 conquistò l’Eccellenza molisana con 80 punti. Mister Raffaele Esposito invece si ferma solo a 79 ma poco importa al cospetto di una stagione entusiasmante della quale parleremo in un nuovo articolo in settimana. Per l’ultima di campionato il “Gino Cannarsa” si veste a festa con il pubblico delle grandi occasioni ed una coreografia da fare invidia a categorie più blasonate. Il Pietramontecorvino dell’ex Vannella però non arriva al Cannarsa per fare la comparsa e in parte rovina la festa giallorossa.

Il Termoli riprende il match ad inizio ripresa con Carnevale ma poi non riesce a trovare il gol vittoria. Già nella prima frazione tra i migliori in campo figura il portiere degli ospiti Grillo che in più occasioni toglie le castagne dal fuoco. Cordone con le giovanili del San Pietro e Paolo all’ingresso in campo e la standing ovation degli avversari che applaudono i giallorossi ma poi sarà partita vera. Il Pietramontecorvino passa in vantaggio al 15’ con Rizzelli, il Termoli pareggia al 49’ con un colpo di testa di Carnevale. Poi il saluto alla curva Marco Guida e la festa in piazza Sant’Antonio dove l’amministrazione comunale con il sindaco Francesco Roberti ringrazia la squadra del presidente Flaviano Montaquila per la promozione ottenuta ed il passaggio in serie D. Poi l’affetto e il calore di tifosi per concludere una lunga ed interminabile giornata che ha sancito il ritorno del Termoli Calcio 1920 in Serie D.

Galleria fotografica