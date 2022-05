Cliternina Amatoriale: l’outsider che fa paura

CAMPOMARINO. A Nuova Cliternia, quest’anno è nato un nuovo movimento, la Cliternina Amatoriale. A suon di gol e “terzi tempi” i biancorossi di mister Marcello De Pascalis si sono cuciti addosso il ruolo di outsider del campionato, essendo alla prima partecipazione.

Da diversi anni, la federazione abruzzese, precisamente il distretto di Lanciano, organizza un campionato Lnd amatoriale, a cui partecipano 41 squadre che provengono principalmente dall’abruzzo, in un perimetro che comprende Lanciano ed il basso vastese, con 4 squadre Molisane, AC Termoli, Termoli 42/15, Calcio Montenero amatori ed appunto la Cliternina Amatoriale. Il livello del campionato è sicuramente molto alto, rispetto quello che potrebbe lasciar pensare la parola amatoriale, basta pensare che tra le squadre partecipanti sono tesserati alcuni ex giocatori professionisti che hanno militato anche in serie B, ma moltissimi ex eccellenza ed ex promozione che fanno del campionato, una vetrina importante per il movimento amatoriale.

La Lnd di Lanciano ha organizzato il campionato in 4 gironi territoriali da 10 squadre, ad eccezione delle 11 squadre del girone c, una volta completate le partite che vedevano scontrarsi tutte le pretendenti si è stilata la classifica, che vedeva le prime 4 squadre di ogni raggruppamento suddividersi in 4 mini gironi e contendersi il titolo di Campione Provinciale. La Cliternina Amatoriale è stata l’unica “molisana” a qualificarsi a questa II fase e si è distinta, chiudendo al primo posto del proprio girone e qualificandosi ai quarti di finale, dove affronterà i campioni in carica dello Sporting San Salvo con la formula dell’andata e ritorno, che si disputeranno il 14 maggio a San Salvo e il ritorno il 21 maggio a Nuova Cliternia. La popolosa contrada di Campomarino si è stretta attorno alla squadra ed è pronta all’esodo in quel di San Salvo, per la partita di andata dei quarti di finale valevole per il titolo di campione provinciale.

Galleria fotografica