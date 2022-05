Calcio, Termoli 2016 inarrestabile: batte due big e si piazza al terzo posto

TERMOLI. Il Termoli 2016 sta chiudendo alla grandissima questo campionato di Promozione Molisana, partito l’estate scorsa con non precise ambizioni, ieri dopo aver battuto la prima in classifica in casa sua Il Campomarino, si è tolto lo sfizio di battere nettamente anche un’altra big del campionato il Calcio Virtus Gioiese che prima della gara gli stava davanti in classifica. Così facendo ha conquistato seppur non ancora matematicamente la terza piazza della classifica, e un posto questo si matematico nei play off.

Ora non resta loro che l’ultima gara tosta anche questa addirittura in casa della seconda matematica Turris Santa Croce, ma se il famoso detto, non c’è due senza tre funzionasse ancora, dopo aver battuto la prima Campomarino, la terza Virtus Gioiese, i ragazzi di Lallopizzi sono autorizzati a sperare di poter battere anche la seconda seppur loro saranno motivatissimi per sperare in un sorpasso sicuramente difficile sul Campomarino all’ultima giornata.

Ieri sono passati in svantaggio nel primo tempo, ma all’inizio della ripresa, la premiata ditta del gol Impicciatore – Di Biase, prima pareggia e poi hanno messo la freccia prima con Di Biase e poi ancora con Impicciatore hanno consolidato vittoria e rimonta . Grande soddisfazione naturalmente in casa giallorossa, per questa stagione esaltante che forse non era prevista cosi in questi termini nemmeno da loro stessi , ma si sa l’appetito vien sempre mangiando.