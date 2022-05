Calcio, Stefano Maggiani (Aiac) soddisfatto del ritorno in D: “Complimenti”

TERMOLI. In occasione della bella vittoria del Campionato degli Amici del Termoli Calcio in qualità di presidente regionale dell’A.I.A.C (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Stefano Maggiani manda una nota di saluto e complimenti alla società Termoli Calcio 1920: “Porgo alla Società del Termoli, all'allenatore, ai calciatori e ai tifosi i miei migliori complimenti ed auguri per questa bella vittoria e in questa occasione il mio pensiero va anche al calcio di una volta di questa gloriosa società, dove io ero e sono stato coinvolto con passione perché mi piace ricordare e voglio condividerlo con tutta la tifoseria giallorossa il passato calcistico nell’U.S. Termoli di mio padre che da fine carriera giocò a Termoli due stagioni dal 1962 al 1964. Nella stagione 1963/1964 vinsero il Campionato con uno spareggio giocato a Pescara contro il Lanciano. Mio padre giocò dieci campionati a Campobasso e poi venne a Termoli con il suo compagno di squadra ed Amico Mario Ruzzi, mio padre ha sempre portato nel cuore quel ricordo e gli amici e compagni di squadra di Termoli, con alcuni dei quali ancora ci sentiamo. Sono certo che sarebbe stato felice della vittoria del Termoli ed io, come lui. Inoltre, mi piacerebbe ricordare chi di quella squadra non c'è più e gli amici che ancora sono con noi. A quei tempi erano davvero Fratelli tra loro.” Il Papà di Stefano Maggiani si chiamava Ferdinando Maggiani nato a Marina di Carrara il 2 giugno 1933 e morto a Carrara il 22 settembre 2016.





