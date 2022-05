Calcio: Campomarino in festa per la conquista dell'eccellenza, Amministrazione ringrazia

CAMPOMARINO. Domenica 15 maggio è una data storica per il Campomarino Calcio che, dopo 16 anni, vince il campionato di categoria e sale in Eccellenza grazie a uno strepitoso 4 a 0 contro il Guardialfiera.

La stagione 2021-2022 l, per la società calcistica ASD Campomarino, è stata ricca di successi non solo sportivi ma anche di pubblico, merito della grande partecipazione agli eventi disputati sia in casa che in trasferta. A tal proposito un plauso infinito va alle Brigate Rosso Blu e a tutti i supporters che non hanno mai fatto mancare la loro vicinanza e l’attaccamento alla maglia.

Il sindaco, l’assessore allo sport e tutta l’amministrazione comunale esprimono un forte ringraziamento al Presidente della società, il dottor Simone Spagnoletti, che con la sua passione calcistica e la sua dedizione è riuscito a dare onore ai colori rosso blu, ringraziamenti vanno anche al vicepresidente Pasquale Vaccarella, al direttore generale Costantino Bello, al direttore sportivo Giancarlo Marini e a tutti i dirigenti della squadra.

"Domenica si è tornati - le parole dell’assessore allo Sport Michele D’Egidio - ai vecchi fasti del passato, con una comunità in festa per la squadra locale, una pagina di sport che rimarrà indelebile soprattutto nelle menti dei piu giovani che per evidenti ragioni anagrafiche non avevano assistito ai caroselli del passato. Con la speranza che il prossimo campionato di Eccellenza possa regalare alla nostra cittadina una stagione come quella appena trascorsa, auspico che anche l’anno prossima possa essere un anno di grandi soddisfazioni calcistiche.

Galleria fotografica