La Cliternina Amatoriale chiamata all’impresa contro lo Sporting San Salvo

NUOVA CLITERNIA. Archiviati i campionati di eccellenza e promozione, che hanno visto la staffetta tra le squadre di Campomarino, con i Rosso/Blu del Campomarino di patron Spagnoletti che approdano nel massimo campionato regionale e la Cliternina che si è vista sfumare all’ultimo secondo una meritata permanenza in Eccellenza, la copertina è tutta per il Campionato provinciale amatoriale Sez. Lanciano, dove la Cliternina Amatoriale sta preparando il ritorno dei quarti di finale, in casa contro lo Sporting San Salvo. Che il campionato amatoriale fosse sentito, non era più un mistero, ma da quanto si percepisce tra le strade della popolosa contrada campomarinese, sabato 21 maggio, sarà una giornata da ricordare. Impazza sui social l’hashtag “remuntada” in riferimento al risultato che la Cliternina Amatoriale dovrà ottenere per qualificarsi, memore del 2 a 0 che lo Sporting San Salvo ha inflitto ai Biancorossi di mister De Pascalis.

È stata indetta, in collaborazione con la Parrocchia “Madonna Grande” e Monsignor Nicola Pietrantonio, la Giornata Bianco Rossa, al quale sono invitati tutti i bambini che sono interessati a partecipare. Tra gadget, palloncini, fumogeni ed tanto altro, sicuramente sarà una giornata di festa. Quindi, appuntamento a Sabato 21 Maggio, alle ore 15, al campo sportivo “Madonna Grande”.

Galleria fotografica