Sogno playoff, Termoli 2016 affronta il Ripalimosani 1963 nella semifinale

TERMOLI. Oggi pomeriggio il Termoli 2016 autore di un ottimo finale di regular season, si appresta ad affrontare la semifinale playoff contro il Ripalimosani 1963. Se vincerà si guadagnerà l’accesso alla finalissima nella quale dovrebbe affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Virtus Calcio Gioiese e Trivento, e da li si saprà se avremo il prossimo anno avremo ancora una squadra termolese in Eccellenza dopo il Termoli Calcio 1920 che ha vinto quest’anno è il prossimo sarà in serie D. In questa partita secca di oggi i giallorossi sono chiamati a confermare quanto di buono Fatto nella seconda parte del campionato le premesse ci sono tutte, la ritrovata vena gol di bomber Impicciatore, quella mai persa di Luca Di Biase, ma anche la crescita esponenziale di tutti gli altri, l’esperienza del portiere Aceto, la bravura del tecnico Lallopizzi e anche quella dei dirigenti che mattoncino dopo mattoncino sono stati capaci di mettere in piedi una squadra più che ottima, ora si tratta solo di andare a cogliere i frutti dopo la semina.

Semifinale campionato di promozione Molise (Play off)

Termoli 2016 vs Ripalimosani 1963 Stadio Gino Cannarsa ore 15,00