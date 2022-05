Popolo rossonero chiamato a raccolta, Milan club "Carmine D'Angelo" organizza il maxischermo

TERMOLI. Lo scudetto in casa Milan manca da ben 11 anni, l’ultimo tricolore lo conquistò la squadra guidata da Max Allegri, trascinata da Thiago Silva e Ibrahimovic, Abbiati e Pirlo, Nesta e Gattuso, Pato e Boateng, Robinho e Ambrosini, Seedorf e Zambrotta, insomma, una rosa che oggi farebbe impallidire le dirette concorrenti.

Alla vigilia del match decisivo per l’assegnazione del campionato 2021-2022, quello che ha segnato il pieno ritorno dei tifosi sugli spalti, seppur per scaramanzia non si dovrebbe mai preparare nulla, il neonato Milan club “Carmine D'Angelo” di Termoli, non vuole farsi sfuggire l'occasione attesa e ha deciso comunque vada di vivere assieme ai tantissimi tifosi rossoneri presenti in città gli ultimi 90 minuti e qualora la buona sorte fosse amica, gioire tutti assieme.

Ritrovo in via San Marino, dove sarà allestito il maxischermo.

