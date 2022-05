Stagione infinita per il calcio termolese, Termoli 2016 centra la finale playoff

TERMOLI. Colori giallorossi sempre in auge, anche il Termoli 2016 prosegue la sua felice stagione agonistica e si qualifica alla finale playoff che consentirà di salire in Eccellenza, magari a prendere il posto proprio del Termoli calcio 1920, passato con merito in serie D.

C’è stato bisogno di due tempi supplementari e sempre con il pareggio, ma alla fine il Termoli 2016 per via della sua posizione in classifica di campionato migliore di quella del Ripalimosani conquista la finale che la vedrà di fronte alla Virtus Gioiese, che ha strapazzato con un risultato tennistico 6-0 il Trivento.

Il Termoli 2016 quindi andrà a giocarsi in gara secca l’accesso in Eccellenza sul loro campo decisamente molto difficile.

Tornando alla gara di sabato pomeriggio al Cannarsa, sembrava tutto in discesa per i giallorossi, infatti con un gran gol nel primo tempo di Impicciatore quello a inizio ripresa per il 2-0 sembrava ormai che la partita fosse messa in frigo, nonostante la folta rappresentanza di tifosi ripesi giunti a Termoli non smettesse di credere nella rimonta e faceva bene, perché i termolesi sul 2-0 non sappiamo se complice il gran caldo, ma faceva caldo anche per gli ospiti, è come si fossero rilassati, e allora ecco che sale in cattedra un baldo 38enne, Vinciguerra del Ripa, ed è lui che riaccende gli entusiasmi e accorcia a quasi mezz’ora dalla fine per il 2-1.

Ma a preoccupare è stato l’evidente calo fisico dei padroni di casa, che permetteva agli ospiti di crederci e spingere sempre più e cosi arrivavano in area molto spesso salvataggi in extremis e parate di Aceto, creavano non poche preoccupazioni, e cosi quasi sul filo di lana da una mischia furibonda un piede quello di Testa regalava il pari e la coda dei supplementari e non poche speranze di ribaltone per il rinnovato entusiasmo tra i tifosi ospiti.

Arrivano altri 30 minuti extra-time che i termolesi hanno dovuto affrontarli oltre che in debito di ossigeno anche in 10 per l’espulsione di un loro giocatore. Per fortuna pure se hanno corso qualche pericolo nulla di irreparabile anzi sul finire dei 120 minuti Di Biase il migliore per distacco in campo, ha la palla del 3-2 ma arrivato dopo una corsa da recordman dei 400 metri, stremato non riesce a mettere il sigillo.

Ma come abbiamo detto il pareggio finale premia i termolesi per la posizione migliore ottenuta in classifica, solo che la finale secca la dovrà affrontare in casa della Virtus Gioiese.

Galleria fotografica