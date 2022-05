Entusiasmo rossonero, la carica negli ultimi novanta minuti in via San Marino

Ultimi novanta minuti al Milan club "Carmine D'Angelo"

TERMOLI. Ultimi novanta minuti di attesa vibranti al Milan club "Carmine D'Angelo" e alla fine del primo tempo lo scudetto dopo 11 anni sembra in cassaforte. abbiamo seguito i primi minuti di gioco in via San Marino.

