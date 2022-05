Due memorial e un grande torneo internazionale a Campomarino

CAMPOMARINO. 23 squadre, 300 partecipanti, centinaia di turisti dalla Gran Bretagna e dalle Regioni limitrofe: tutto pronto per la 18° edizione del Torneo Internazionale Città di Campomarino.

Partirà la prossima settimana la manifestazione organizzata dalla Scuola Calcio Adriatica Campomarino, un evento che è ormai diventato un classico di inizio estate e che si svolge tutti gli anni dal 2005.

La diciottesima edizione sarà presentata alla stampa e al pubblico lunedì 30 maggio h. 18.30 a Palazzo Norante a Campomarino, alla presenza delle istituzioni, dei vertici Figc e delle delegazioni delle squadre partecipanti.

Dal 31 maggio al 5 giugno si svolgeranno la partite, con un ritmo serrato che vedrà coinvolte 23 squadre tra cui compagini professionistiche come la Pescara Calcio (campione in carica e detentrice del trofeo) e ben 5 squadre proveniente dall’Inghilterra.

Proprio la delegazione inglese sarà la più numerosa, in quanto al seguito dei calciatori arriveranno circa 200 tifosi e turisti che alloggeranno a Campomarino e animeranno le strutture turistiche e ricettive del posto. Il torneo, quindi, rappresenta anche un'ottima occasione per far conoscere la cittadina e per valorizzarne le potenzialità turistiche: ormai da quasi 20 anni centinaia di persone si recano periodicamente a Campomarino durante la manifestazione usufruendo degli alberghi, delle strutture e delle attività del posto. Durante la manifestazione i ragazzi si confronteranno non solo sul piano sportivo ma anche stringendo importanti amicizie che vanno al di là dei confini nazionali e linguistici.

Lo slogan del torneo “Sport, vacanza, divertimento!” riassume quello che è il clima che caratterizza la manifestazione e l’importanza che l’iniziativa rivesta anche dal punto di vista sportivo. Il livello del torneo, infatti, si è elevato sempre di più nel corso degli anni con la partecipazione di squadre professionistiche europee molto blasonate. Durante le gare sono presenti diversi osservatori e addetti ai lavori che fanno di questo evento e il torneo un'importante vetrina per il calcio giovanile.

La manifestazione sarà suddivisa in due memorial:

1° Memorial Gigi Mandelli, 31 maggio (Polivalente Paiotti) – 1 e 2 giugno (Stadio “Santa Cristina”) categorie Primi Calci, Pulcini e Esordienti

11° Memorial C. Mangifesta, 4 e 5 giugno (Stadio “Santa Cristina) categorie Giovanissimi U14 e Allievi U16.

Galleria fotografica