Calcio femminile, l’Adriatica Campomarino conquista il titolo regionale

CAMPOMARINO. Il campionato di Serie C di Calcio a 5 si è concluso ieri con la finale tra Adriatica Campomarino e Miranda FC.

Le due squadre si sono affrontate in finale dopo un campionato che ha visto l’Adriatica dominare le avversarie conquistando 12 vittorie in 12 partite, con il migliore attacco (73 gol fatti), miglior difesa (26 gol subiti) e capocannoniere del campionato (Carlotta Pirro, 27 gol).

Il Miranda si è presentato in finale dopo il successo in Coppa Italia e un meritato secondo posto conquistato nella regular season.

Una finale molto attesa, disputata presso l'impianto polivalente "Paiotti" e magistralmente arbitrata dal direttore di gara Simone Campanella della sezione di Campobasso, che ha confermato i valori emersi in campo durante tutto il campionato. L’Adriatica Campomarino ha infatti dominato la gara chiudendo il primo tempo sul 3 a 0 e portandosi sul 5 a 0 a pochi minuti dal termine, quando ha concesso il gol della bandiera agli ospiti.

Una stagione esaltante per le ragazze di mister Francesco Peluso, protagoniste di un percorso nel quale, oltre ai grandi valori tecnici, sono emersi valori quali la lealtà, il fair play e la volontà di affrontare ogni singola gara con gioia e divertimento.

Si tratta di un risultato che conferma l’attenzione che la società di Campomarino, una delle maggiori scuole calcio molisane, dedica al calcio femminile. In questi ultimi anni, infatti, l’Adriatica Campomarino ha partecipato per diversi anni al campionato femminile nazionale Under 15 fino a organizzare quest’anno anche una prima squadra di calcio a 5 che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni negli anni a venire, considerata anche la giovane età delle calciatrici.

Il calcio molisano è finalmente ripartito dopo due anni di pandemia e il calcio femminile costituisce una vera e propria miccia in grado di accendere un movimento che anche in Molise sembra finalmente prendere piede.

Galleria fotografica