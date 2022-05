Calcio, Campomarino ricorda Gigi Mandelli con la prima edizione del memorial

CAMPOMARINO. Era la metà di Novembre quando ci giunse la notizia della scomparsa di un caro amico che pur non essendo molisano di origine, amava questa nostra terra come davvero fosse anche la sua, lui era Luigi Mandelli ma per tutti a Campomarino era Gigi, una persona che non potevi non fartela amica perché troppo spontaneo, troppo simpatico e perché era sincero e genuino.

Chi vi scrive fin dal primo giorno che lo ha conosciuto, è entrato in empatia con lui, lui mi stimava e la cosa era reciproca. Gigi è uno che si è integrato alla perfezione con la comunità grintosa del campomarinese tipo ma perché lui era cosi come lo abbiamo descritto, e poi il suo impegno costante per creare uno sfogo sportivo calcistico nel nostro caso ai piccoli calciatori in erba della stessa comunità campomarinese.

Quando nacque con lui i fratelli Altobello e altri amici, lui che prima è stato un dirigente dell’AS Campomarino, nel 2003 la Scuola Calcio Adriatica Campomarino, fummo proprio da lui e da Marco Altobello i primi ad essere avvisati della novità- Gigi”, ha vissuto a lungo a Campomarino per poi tornare nella sua terra di origine il Piemonte qualche anno fa. Molto legato al Molise, contribuendo a riportare nella cittadina adriatica un movimento sportivo che mancava da tempo e che, grazie alle sue intuizioni, ha trovato continuità fino a diventare l’associazione più grande di Campomarino per numero di iscritti e associati.

Ricordiamo come lo salutò nel suo ultimo viaggio lo staff della creatura che lui ha contribuito a fondare ;” Facesti come colui che cammina di notte e porta un lume dietro di sé. E con quel lume non aiuta sé stesso: egli cammina al buio, si apre la strada al buio, ma dietro di sé illumina gli altri. Ci uniamo al dolore di tutta la famiglia, un abbraccio particolare a Vera. Da oggi un intero paese è più povero e tante generazioni di bambini e ragazzi, oggi uomini, sono più sole. Addio Gigi”.

E proprio per rendere omaggio a questo straordinario personaggio quale era Gigi che oggi 30 Maggio alle ore 18,30 presso il Palazzo Norante di Campomarino verrà presentato al pubblico la 18° edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Campomarino” che vivrà due fasi dal 31 Maggio al 2 Giugno il 1°Memorial “Gigi Mandelli” e il 4 e 5 Giugno l’11° Memorial C.Mangifesta, altro grande e indimenticabile protagonista del calcio campomarinese.

