Lutto nel mondo giallorosso, si è spento il mitico "Apache" Luigi Schiazza

TERMOLI. Ci è giunta ieri sera una notizia che ci rattrista non poco, sapevamo che non stesse bene e ieri pomeriggio è morto uno dei protagonisti del grande Termoli degli inizi anni ‘70, Luigi Schiazza. Aveva 76 anni, il mitico “Apache”, cosi soprannominato dai tifosi per via della sua capigliatura che legava con un laccio come faceva il capo degli indiani d’America Apache Geronimo.

Luigi è stato un caro amico e per circa 30 anni siamo stati anche colleghi di lavoro in Fiat.

Luigi Schiazza era lo showman della squadra, nello spogliatoio teneva in allegria la squadra anche nei momenti non proprio felici.

La mitica formazione iniziava come uno scioglilingua Giglioli, Schiazza, Falaschetti, quando lavoravamo insieme in fabbrica e lo incontravamo, pur abitando a Campomarino Lido, chiedeva sempre del Termoli calcio, ricordando quelle belle esperienze con un team giallorosso davvero molto forte.

La presidenza dell’avvocato Nino Crema, coi dirigenti Rocco La Penna, Peppino Troilo e che dire della sua vittima preferita per gli scherzi il mitico Rocco De Gregorio, il magazziniere storico della squadra.

Luigi era davvero simpatico, in ogni ambito. Tecnicamente poi non sappiamo come definirlo tanto era forte, di testa insuperabile, palla a terra non c’era verso per l’avversario di superarlo e quando non ci riusciva con la tecnica metteva in campo il mestiere e spesso gli attaccanti avversari giravano al largo.

Amico carissimo avevamo pensato di invitarti alla festa del Termoli Calcio 1920 ma ci avevano detto che non stavi bene e non abbiamo voluto disturbarti, ma sono certo per come volevi bene all’ambiente giallorosso se tu fossi stato in buona salute non saresti mancato all’evento.

I vecchi tifosi che hanno avuto la fortuna come noi di averti visto giocare in maglia giallorossa serberanno di te un ottimo ricordo, tu eri e sarai sempre nei nostri cuori e ti ricordiamo come appunto dicevamo all’inizio come il nostro guerriero indiano Apache, che metteva la passione per il calcio al di sopra di tutto.

Ora raggiungerai tanti amici che ti hanno preceduto tra gli angeli e soprattutto quando incontrerai Rocco potrai ricominciare a fargli i tuoi mitici scherzi e lui come sempre ti guarderà con un occhio mezzo chiuso e la sigaretta tra le labbra.

Ciao Apache che davvero la terra ti sia lieve, noi come redazione di Termolionline siamo vicini alla sua signora, ai figli Adriano, Barbara e Stefania, alla nuora Gloria, ai generi Damiano e Donato, al fratello Giuseppe, ai cognati e nipoti.

I funerali si terranno oggi, primo giugno, alle ore 16.30, direttamente nella chiesa di Sant’Anna di Campomarino Lido.

Galleria fotografica