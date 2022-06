“Non dimenticate mai che lo sport è crescita", il ricordo di Nicolino Cianci

Memorial Nicolino Cianci a Guglionesi

GUGLIONESI. Le parole di Enzo Basler risuonano nello stadio comunale “Nicolino Cianci” di Guglionesi.

Parole che toccano il cuore, che raccontano il mister dei piccoli, Nicolino Cianci, pietra miliare di Guglionesi e del calcio guglionesano. Del Real Guglionesi di cui lui era il fondatore.

Ed è per questo motivo che, da anni ormai, dall'anno della sua scomparsa, il Real Guglionesi, dedica lui il torneo federale di calcio. Torneo che vede proprio i più piccini sfidarsi sul campo.

È tutto per lui quel campo di calcio. Nell’agosto 2019, l’amministrazione Bellotti ha intitolato a lui quel campo sportivo. Quella sua seconda casa.

È tutto per lui quel pubblico presente che ne sente la mancanza.

Tutti i giorni.

Perché Nicolino è stato unico. Umile. Un padre per tutti quei bambini, oggi uomini, che ha allenato e protetto come fossero suoi figli. Indistintamente.

Nicolino vive nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuto, incontrato e voluto bene.

Vive negli occhi dell’adorata moglie Rosina, dei figli Mariella, Graziana, Giovanni e Fabrizio, e dei suoi amati nipoti.

Il torneo federale di calcio ha visto in campo le categorie primi calci delle squadre Asd Real Guglionesi, Kalena, Asd Petacciato e Isola Croata.

Il torneo, categoria primi calci, non ha visto vincitori, perché come da regolamento, non e prevista una classifica. I piccoli giocatori sono stati premiati tutti a pari merito. Oltre al torneo c’è stato anche un campo dedicato ai giochi ludici didattici, sempre previsto da regolamento.

“Sarebbe bello- dicono alcuni ex calciatori del mister dei piccoli- omaggiare Nicolino ‘sfidandoci’ tra noi. Noi tutti che siamo stati allenati da lui”. Speriamo che questa proposta venga accettata e il prossimo anno venga messa in atto.





“Sono sicuro che in questo momento ci sta guardando- ha affermato il sindaco Mario Bellotti- ci sta guardando con quel suo sorriso immancabile. E per questo un ringraziamento a lui è doveroso, ovunque tu sia, Nicolino”.

L’abbraccio grande alla famiglia Cianci da parte dell’assessore Aristotile, ex allievo del Mister. Un abbraccio che va al di là del ruolo di amministratore. È un abbraccio di affetto e di stima.

“Non dimenticate mai che lo sport è crescita, lo sport aiuta a crescere nonostante la competitività che non deve mai mancare ma nel rispetto dell’avversario”. Insegnamento grande che mister Nicolino ha sempre insegnato.

A te Nicolino. Per sempre.

