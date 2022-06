Alla polisportiva San Pietro e Paolo la festa provinciale "Esordienti"

TERMOLI. Si svolgerà domani, mercoledì 8 giugno, dalle ore 17 presso il campo sportivo “San Pietro Apostolo” di Termoli la Festa Provinciale–Triangolare Finale del Torneo Esordienti 9c9 che vedrà coinvolte le società Adriatica Campomarino, il Calcio Montenero e la polisportiva Santi Pietro e Paolo.

La manifestazione si svolgerà con la formula del triangolare a svolgimento rapido, che prevede la disputa di tre mini partite, ciascuna di 40 minuti (due mini tempi di 20 minuti con immediato cambio di campo), nelle quali ciascuna squadra incontrerà le altre.

Nella categoria Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare tempi di gioco, vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato 0 in caso di sconfitta).

Se dovesse verificarsi una situazione di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità previste dalla Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio. Ai fini della compilazione della graduatoria finale, saranno assegnati i seguenti punteggi: 3 punti per la vittoria al 40’; due punti per la vittoria a seguito dell’effettuazione dei tiri di rigore; 1 punto per la sconfitta a seguito dell’effettuazione dei tiri di rigore; 0 punti per la sconfitta al 40’.

Sarà considerata prima in graduatoria della categoria Esordienti 9c9 ed ammessa alla Festa Regionale, la squadra che al termine delle tre mini partite avrà conseguito il migliore punteggio.