Il grande sogno rossonero: il termolese Manuel Del Vecchio ‘penna’ del Milan News

A tu per tu con il giornalista sportivo di Milan News Manuel Del Vecchio

TERMOLI-MILANO. Un nostro giovane collega, nativo di Petacciato, Manuel Del Vecchio 26 anni, qualche anno fa è partito dal Molise e si è recato a Bergamo per cercare di sbarcare il lunario nel campo del giornalismo: oggi vive a Milano e possiamo dire che la sua caparbietà, la sua passione verso questa professione hanno avuto la meglio su tutto ed oggi, oltre a fare il giornalista sportivo, il suo grande sogno, lo sta facendo per un sito web molto visitato e sul quale scrivono prestigiose firme.

Lui, se continua così, lo può diventare presto, che poi è un giornale web tematico sulla sua squadra del cuore il Milan. Il sito è il conosciutissimo Milan News che come direttore ha una giovane e brillante firma anche al Corriere dello Sport Antonio Vitiello, con una redazione tutta giovane e frizzante come lui appunto Manuel.

Manuel all’inizio a Bergamo cominciò con un blog tanto per cominciare a fare esperienza, poi fortuna volle che conobbe un ragazzo che lo indirizzò verso Milan News: lui non se lo fece ripetere due volte e contattò la redazione, il direttore Vitiello lo prese inizialmente in prova, ma dopo una settimana lo accolse nella grande famiglia che scrive sul Milan.

Per Manuel si è aperto un mondo fantastico, fare il giornalista sportivo per la squadra del suo cuore un sogno che non tutti possono realizzare. Oggi anche se pur agli inizi, presenzia le conferenze stampa di Mister Pioli ogni pre gara, a casa Milan ormai è il caso di dirlo a turno con gli altri colleghi e il direttore è di casa ogni giorno, ha il suo posto riservato in tribuna stampa a San Siro, ha seguito per il sito in trasferta a Cagliari e altre volte ancora.

Ora si prospettano anche trasferte importanti all’estero, ha seguito sotto il pullman dei campioni d’Italia, tutte le 4 ore e più della sfilata da casa Milan a Piazza Duomo passo passo sotto il torpedone scoperto. Penso che non si possa desiderare professionalmente parlando altro. Manuel si è preso una settimana di ferie per riposarsi a casa dei suoi a Petacciato Marina, il papà Antonio lavora in campo forestale ed è anche segretario della sezione Bersaglieri di Petacciato “Antonio Di Lena”.

Manuel lunedì torna a Milano dove abita ora, trasferitosi da Bergamo, e per lui e il suo sito ed i suoi colleghi si apre un periodo faticosissimo con il Calciomercato, dove verranno sfornate notizie sul web secondo dopo secondo, ma tornerà ad agosto e lo incontreremo ancora.

