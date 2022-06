In 400 per la festa di sport a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Una grande festa per chiudere l’annata sportiva, quella della società dilettantistica N. D. B. San Giacomo, academy che domenica scorsa ha portati tanti ragazzi su uno dei manti erbosi più belli del Molise.

Presenti il presidente Nicolò Bellomo e il direttore Dario Bellomo, assieme al presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo.

«Nei ringraziamenti per la riuscita della festa si ringraziano le 400 persone che hanno partecipato, il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta e tutti gli sponsor, in primis il gruppo Maurelli che ci sta vicino in maniera assidua», riferisce il presidente.

La giornata si è suddivisa tra la preparazione della festa, la foto di fine anno e l’ultima partita di campionato degli allievi, poi spazio al conviviale e alla serata musicale.

