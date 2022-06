“Una partita per te”: allo stadio Cannarsa l’amichevole per ricordare Aldo Bevere

Per non dimenticare gio 16 giugno 2022

TERMOLI. Diciassette anni che non hanno mai scalfito il suo ricordo. Ogni domenica, in ogni campo di gioco. Allo Stadio “Gino Cannarsa” così come altrove.

Il nome di Aldo Bevere viene sempre scandito e ricordato e sempre così sarà. Un legame indissolubile quello tra i tifosi del Termoli Calcio 1920 ed il terzino di Teramo che ci ha lasciato diciassette anni fa.

Quest’anno Aldo avrebbe compiuto quarant’anni ed allora familiari, amici, parenti ed ex compagni di squadra hanno deciso di ricordarlo con un incontro di calcio.

Palcoscenico naturale dell’evento sarà lo stadio “Gino Cannarsa” di Termoli dove, domenica prossima 19 giugno alle ore 16, si terrà la partita amichevole che vedrà in campo gli ex compagni di squadra, i tifosi della Curva Marco Guida e gli amici di Aldo Bevere.

L’evento gode del Patrocinio del Comune di Termoli ed è stato organizzato in collaborazione con il Termoli Calcio 1920, la Curva Marco Guida, la Polisportiva San Pietro e Paolo e l’Aia sezione di Termoli che per l’occasione metterà a disposizione la terna arbitrale che dirigerà l’incontro.

Una grande giornata di sport con tanti protagonisti, oltre agli amici di Aldo Bevere, ai familiari, ai compagni di squadra, agli amici che giungeranno da Teramo, ai tifosi della Guida, hanno garantito la loro presenza l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile, il Direttore Generale del Termoli Calcio 1920 Clemente Santonastaso, l’allenatore del Termoli Calcio Raffaele Esposito, il Team Manager del Termoli Calcio 1920 Pino Nuozzi e il presidente dell’Aia di Termoli Marco Tagarelli.

Tanti sono i motivi per non mancare, dare il bentornato a Termoli alla famiglia Bevere, vedere di nuovo in campo i compagni di squadra del terzino teramano e trascorrere una giornata all’insegna del ricordo di Aldo Bevere che aveva Termoli nel cuore.

Ci ha lasciato a soli 23 anni ma in tutto questo tempo i tifosi giallorossi lo hanno sempre ricordato con diverse iniziative.

Tra coloro che scenderanno in campo segnaliamo prima di tutti i compagni di squadra che con lui condivisero quelle stagioni calcistiche dei giallorossi con difensore abruzzese: Mimmo Antenucci, Santino Minisi, Primiano Schiavone, Antonio Cresta, Antonello Spagnuolo, Massimo Vannella, Antonio Lapiccirella, Giuseppe Lanotte, Salvatore Cardamone, Ciro Mennella, Giuseppe Mucci, Vincenzo Travaglini, Vittorio Esposito, Bruno Esposito, Antonio Bruno, Rino Napolitano, Giulio Ciccarelli, Marino De Filippis. Ma in campo ci sarà anche una selezione della Curva Marco Guida, diversi calciatori amici di Aldo Bevere che arriveranno da Teramo ed in rappresentanza del Termoli Calcio 1920 torneranno in campo il DG Clemente Santonastaso, l’allenatore Raffaele Esposito e il team manager Pino Nuozzi.

Per tutti coloro che volessero partecipare, l’appuntamento è per domenica 19 giugno allo Stadio “Gino Cannarsa” di Termoli con la partita che inizierà intorno alle ore 16.

L’ingresso è gratuito.

Tutti al Cannarsa!

Dopo la partita si terrà una cena al ristorante “Calypso” di Petacciato. Per chi volesse partecipare, è possibile contattare Francesca Nori al numero telefonico 329.4826196.

Si ringrazia per la disponibilità e l’adesione all’evento la famiglia Bevere, il Comune di Termoli, il Termoli Calcio 1920, la Curva Marco Guida, la Polisportiva San Pietro e Paolo, la sezione Aia di Termoli e il Sae 112.

