Solidarietà, la partita del cuore a favore del progetto di Suor Elvira Tutolo

TERMOLI. Sabato 25 giugno presso l'impianto sportivo della Polispirtiva S.S.Pietro e Paolo organizzato dall'Inter Club Termoli Nerazzurra e giunta alla sua ottava edizione con il patrocinio del comune di di Termoli si svolgerà la Partita del cuore, che vedrà sfidarsi in gare composte da 6 giocatori per ognuna di essa, formazioni con le squadre rappresentanti l'Inter Club Termoli, il Milan Club Termoli Carmine D'Angelo, lo Juventus Fan Club official Termoli Bianconera e il Napoli Club Termoli figli del Vesuvio.

L'intero incasso verrà devoluto in beneficenza a Suor Elvira Tutolo suora Termolese che è missionaria a Berberati (Repubblica Centrafricana).

L'evento inizierà alle 17.30 il campo verrà diviso a metà visto che giocheranno squadre 6 contro 6 si affronteranno per sorteggio e determineranno le semifinali e le vincenti di queste si giocheranno la finalissima. Gli organizzatori ringraziano i responsabili della struttura sportiva che ospita per l'8^. va edizione l'evento.

Dopo le partite ci sarà una sorta di terzo tempo conviviale in tutta amicizia aldila 'delle rivalità sportive.









Galleria fotografica