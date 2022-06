Tifosi di Inter, Juve, Napoli e Milan in campo per aiutare suor Elvira Tutolo

La Partita del Cuore: intervista a suo Elvira Tutolo

TERMOLI. Con suor Elvira Tutolo in campo non poteva che essere grande… la “Partita del Cuore”.

Ottava edizione quella di sabato scorso, sul terreno di gioco in erba sintetica della polisportiva Santi Pietro e Paolo in via Biferno.

E’ stata organizzata dai tifosi nerazzurri dell’Inter club “Termoli Nerazzurra”, col coinvolgimento dei tifosi degli altri club cittadini della Juventus, del Milan e del Napoli.

Missione umanitaria condivisa, quella di raccogliere fondi da destinare al progetto gestito da suor Elvira nella Repubblica Centrafricana, dove si prende cura dei minori.

Suor Elvira, col cuore che pulsa sempre per la sua Termoli, oltre che per le zone dove svolge il suolo di missionaria, non ha voluto mancare a questa manifestazione dedicata a lei e i suoi ragazzi africani.

In una intervista che ci ha rilasciato prima del fischio d’inizio, ci ha rivelato come i suoi ragazzi fossero in attesa di sapere il risultato di queste partite, perché ormai loro è come se fossero da sempre legati a tutto quello che accade nella nostra città, anche in questo suor Elvira stupisce in positivo, lei è davvero una forza della natura.





A vincere dopo le tre partite del gironcino, è stato lo Juventus club Termoli Bianconera, che ha vinto due partite con l’Inter e il Napoli, mentre nella terza ha prevalso ai rigori.

Classifica a tinte bianconere, con 8 punti, quindi Milan club al secondo posto con 7, Napoli 3 punti e Inter a zero.

Regista del torneo benefico è stato il presidente del club nerazzurro Francesco De Filippis, mago Checco per intenderci, che è riuscito a consegnare nelle mani di una suor Elvira raggiante la somma raccolta, che aiuterà i suoi ragazzi nella missione, sono 740 euro ricavati con le quote di partecipazione alla rassegna e a cui si sono aggiunti altri proventi frutto della generosità dei fedeli della parrocchia guidata da padre Enzo Ronzitti.

