In serie D senza il superbomber, lettera di addio di Francesco De Filippo

TERMOLI. In serie D senza il superbomber. Il Termoli calcio 1920 dovrà trovare un sostituto all’altezza per il suo attacco, Francesco De Filippo non vestirà più i colori giallorossi nella stagione 2022-2023. Ha contribuito più di chiunque altro nel campionato di Eccellenza, con oltre 40 segnature.

«Cara termoli, purtroppo oggi è arrivato il momento dei saluti. Non avrei mai voluto prendere questa decisione ma si sa che anche questo fa parte del percorso di ogni calciatore. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di quest'annata bellissima, piena di soddisfazioni, sarò sempre riconoscente ad ognuno di loro perché mi hanno aiutato a raggiungere quella maturità che mi serviva, credendo in me, supportandomi ogni giorno. Ci tengo a ringraziare i tifosi perché dal primo momento mi hanno fatto sentire uno di loro, anche nei momenti di difficoltà ! Ho sempre dato tutto quello che avevo pur di arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati, stringendo i denti nei momenti di difficoltà . Rifarei tutto ciò che ho fatto, non ho rimpianti, so di aver dato tutto per voi e per la squadra della vostra bellissima città ! E per me è stato un onore rappresentarla nelle vesti di capitano. Sarò sempre un vostro tifoso, io per voi ci sarò sempre! Il vostro capitano 9💛❤️".

Lo avevamo sempre detto, un bomber come Francesco era quasi un lusso farlo giocare nel campionato regionale, è giusto che lui davvero un gran bel calciatore si giochi le sue chance in campionati e squadre che gli garantiscano la visibilità che merita.

Termoli e i suoi tifosi ringraziano Francesco perché lui ha davvero dato tanto per i gloriosi colori giallorossi.

In bocca al lupo Francesco, meriti il meglio.