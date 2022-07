In dieci tra arbitri e assistenti di rango nazionale alla sezione Aia di Termoli

TERMOLI. La sezione arbitrale Aia di Termoli sempre sugli scudi.

«I nostri associati Francesco Scarati, Giuseppe Pio Palumbi e Giuseppe Crincoli sono stati promossi rispettivamente come Arbitro Effettivo alla Can D, Assistente Arbitrale alla Can D e Arbitro Effettivo alla Can 5 dopo l’ultima brillante stagione. Con la nuova stagione, la sezione Aia di Termoli verrà rappresentata da ben 10 arbitri-assistenti nazionali. Il presidente Luca Tagarelli, il vicepresidente Danila D’Onofrio, il direttivo e tutti gli associati si congratulano per questi splendidi risultati».

