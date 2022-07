Termoli Calcio 1920, tra new entry e riconferme

TERMOLI. Bene le vacanze per il nostro calcio cittadino che sono ancora in atto per i giocatori. Mentre gli addetti alla composizione della squadra sono a lavoro già da tempo.

Stiamo parlando del Direttore Generale Clemente Santonastaso, il braccio destro Flaviano Montaquila e quello l’allenatore Raffaele Esposito.

La dimostrazione che siamo in pieno work-in-progress, la vediamo dalle molte novità che circolano già. Una nota negativa per noi ma forse positiva per il ragazzo, è la decisione presa da Francesco De Filippo che ha deciso di andare via. Le motivazioni non le sappiamo ma gli auguriamo tanta fortuna.

Per un giocatore che se ne va, ne arriva subito un altro. Parliamo di Luca Cigliano.

Classe ’98, giocatore del Termoli, centrocampista dalla qualità tecnica innata e dalla grande duttilità tattica. Cresce nel settore giovanile del Bari, dove vi arriva in primavera passando poi per il Frosinone.

Arriva dalla Frattese e vanta 50 partite in D con la maglia del Puteolana, Aversa e Folgore Caratese. Circa 60 partite in serie C con Rimini, Casertana e Bisceglie.

Benvenuto Luca Cigliano.

Molte sono le riconferme per la prossima stagione. Giocatori essenziali come Alessandro Carnicelli. Duttilità, velocità e attitudine al goal. Dopo un’esperienza negli States di sei mesi ha deciso di ritornare in Italia nello scorso mese di gennaio, scegliendo Termoli. Con i suoi goal è riuscito a contribuire alla vittoria integrandosi al meglio nel reparto offensivo dei giallorossi.

Il Termoli e Carnicelli ancora insieme per il prossimo torneo di Serie D. Una categoria che conosce molto bene in quanto ha già disputato il Cnd con le maglie del Giugliano, Nola, Mantova e Sestri Levante.

Altra importante riconferma quella Antonio Carnevale. Se qualcuno chiedesse qual è stato il vero valore aggiunto dell’ultimo campionato per il Termoli Calcio 1920, tutti in coro risponderemmo Antonio Carnevale. Arrivato a gennaio, si è integrato al meglio con i giallorossi permettendo alla squadra di centrare l’obiettivo prefissato diventando l’uomo della provvidenza per i suoi goal oltre il novantesimo. Per lui tre campionati di fila vinti negli ultimi 3 anni, due di serie D con Pro Sesto e Picerno e con noi a Termoli.

Bentornato Antonio!

Ed ancora con noi lui: Mattia Pesce. Sarà nuovamente con i giallorossi nella prossima stagione calcistica 2022-23. Difensore dalle grandi doti atletiche, tecniche e umane.

Leader dentro e fuori dal campo, dimostrando anche grande attaccamento alla maglia quando, lo scorso campionato, per un breve periodo è rimasto fermo a causa di un infortunio ed ha spronato i suoi fino alla fine tornando in campo solamente nell’ultimo match stagionale. Bentornato Mattia!

Riconferme e promozioni. Promozione per Tommaso Licursi, riconferme per lo staff tecnico di Mr Raffaele Esposito. Tommaso Licursi sarà anche l’allenatore in seconda del nostro mister.

Laureato in Scienze Motorie, allenatore Uefa B e Match Analyst. «Contentissimo di restare e di continuare a lavorare a stretto contatto col Mister e di far parte di questa società ambiziosa che rappresenta la città alla quale sono affettivamente legato. Ringrazio il Patron Montaquila e il Direttore Santonastaso per la fiducia rinnovata. Sono motivatissimo e non vedo l’ora di ricominciare insieme al Mister e allo staff tecnico».

Queste le prime parole del Mister Tommaso Licursi.

Un’altra riconferma è quella di Armando D’Errico Si è fatto trovare sempre pronto. Con un girone di ritorno di altissimo livello e tanta qualità. Per la stagione 2022-23, nella rosa del Termoli Calcio 1920, ci sarà anche lui.

Ragazzo umile, volonteroso e pronto nuovamente a stupirci. Altra riconferma importante quella di Fabio Lorusso. La fantasia è alla base di ogni talento, e lui ne ha sicuramente da vendere. In queste ore è arrivata anche la notizia della conferma dell’attaccante Fabio Lorusso. Estro, sterzate e tanta qualità! BENTORNATO FABIO, con la tua fantasia voleremo in alto!

Ci sono altre due riconferme agli ordini di Mister Esposito. Il centrocampista Simone Conte, classico centrocampista poche “chiacchiere” e tanta sostanza. Colui che a volte sembra che non si veda, ma che mette in campo “sette” polmoni, tanta grinta, inserimenti e goal. Il difensore Vincenzo Visconti.

Ricordiamo ancora il gol ad Agnone con il quale il Termoli Calcio 1920 ha creato lo spartiacque per la promozione in serie D. Ma le facce nuove arrivano anche nello staff tecnico.

New entry il professor Spinoglio. Abilitato come Preparatore Atletico presso il centro tecnico di Coverciano e Laureato in Scienze Motorie. Cresciuto calcisticamente nella sua Lanciano dove inizia nel settore giovanile per poi arrivare anche a collaborare nello staff tecnico della prima squadra all’epoca in serie B. Diamo il benvenuto al nostro preparatore.

Derio Francesco Gualano. Abilitato come allenatore dei portieri, dal 2015 allo scorso anno è stato alla Sambenedettese dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile. Metodologia di allenamento per i portieri di tutto il settore giovanile e negli ultimi 3 anni nello staff della prima squadra.

Tutto questo dimostra che la società è ben predisposta e consapevole del difficile campionato che si appresta ad affrontare e per questo vuole lavorare di anticipo e non vuol farsi trovare impreparata.





