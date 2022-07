Antenucci boys: che sogno, il Roccavivara sfida il Bari in amichevole

ROCCAVIVARA. Amichevole di lusso per l’Asd Roccavivara che il 13 luglio affronterà il Bari presso lo stadio di Roccaraso. La squadra pugliese svolgerà il ritiro pre-campionato proprio nella località turistica abruzzese. Saranno tre le amichevoli che il Bari svolgerà e la prima sarà proprio contro la squadra del centro trignino che quest’anno ha fatto il salto di qualità approdando in prima categoria dopo una stagione sorprendente. È la prima volta che una squadra molisana affronta una team della serie cadetta italiana e sarà sicuramente un evento che rimarrà nella storia del calcio della nostra Regione ma soprattutto del calcio rocchese.

“E’ una grande emozione; faccio fatica ancora a crederci- commenta mister Di Renzo- ed è un bel regalo che la società poteva fare ai nostri ragazzi che quest’anno hanno disputato un campionato meraviglioso. Un ringraziamento va fatto al nostro presidente Domenico Antenucci e al presidente onorario Mirco Antenucci che si sono prodigati affinché ciò potesse diventare realtà. Ci avevano promesso qualcosa di grande se avessimo vinto i play-off ma nessuno di noi si aspettava un regalo del genere”.

I biancoverdi quindi dovranno vedersela con Antenucci e compagni in una gara amichevole in cui sicuramente non vorranno deludere le aspettative dei tifosi rocchesi. “Ci stiamo allenando per affrontare al meglio in Bari con la consapevolezza di raggiungere l’obiettivo di prendere meno goal possibile e di farne almeno uno – afferma sorridendo mister Di Renzo- Andiamo a Roccaraso per scrivere la storia del calcio rocchese, per divertirci e per goderci questa bella grande opportunità. Sarà emozionante giocare contro il nostro presidente onorario, Mirco Antenucci, che è stato sempre vicino ai nostri ragazzi.

Mi dispiace solo per i tanti giocatori che non potranno partecipare a questo meraviglioso evento sia per infortuni che per motivi di lavoro”.

Intanto a Roccavivara fervono i preparativi dei tifosi che stanno organizzando autobus per raggiungere Roccaraso e assistere alla gara contro il Bari.

“Invitiamo il popolo rocchese a partecipare numerosi a questo straordinario evento. Affrontare il Bari è per noi motivo di orgoglio- afferma il patron Antenucci- È doveroso ringraziare la società pugliese per averci dato questa indimenticabile e irripetibile opportunità. Sarà una giornata che vogliamo goderci dal primo all’ultimo minuto. È un premio che i nostri ragazzi e il mister meritano per l’impegno profuso durante la stagione calcistica ormai archiviata che li ha visti trionfare meritatamente. Andremo a Roccaraso per rappresentare il nostro paese e la nostra Regione e quindi invitiamo tutti i molisani a seguirci numerosi in Abruzzo”.

Appuntamento quindi a Roccaraso il 13 luglio 2022 per vedere il Roccavivara confrontarsi con il Bari, squadra storica del calcio italiano in cui attualmente milita il molisano Mirco Antenucci che è cresciuto proprio a Roccavivara, paese della valle del Trigno che ha lasciato in giovane età per intraprendere la carriera calcistica. Il talentuoso bomber rocchese ha militato in varie squadre italiane vincendo un campionato di serie B con il Torino e giocando in serie A con il Catania e con la Spal. Da ricordare è anche la biennale esperienza in Inghilterra con il Leeds prima di tornare in Italia a Ferrara. Dopo due stagioni al Bari, Antenucci nella scorsa stagione ha trascinato la squadra pugliese alla vittoria del campionato del proprio girone di serie C.

Il 13 luglio Antenucci affronterà la squadra del suo paese di cui è presidente onorario: sicuramente sarà una bella grande emozione anche per lui giocare questa straordinaria amichevole contro il Roccavivara.

