Termoli calcio 1920 iscritta in serie D, in rosa Hutsol e Romano

TERMOLI. Tra dodici giorni, lunedì 25 luglio, inizierà ufficialmente la stagione del Termoli calcio 1920, che dopo tanti anni ha ritrovato la serie D.

I calciatori giallorossi, che saranno ancora sotto la guida di Raffaele Esposito e del suo staff, si ritroveranno allo stadio Cannarsa.

Dopo 8 giorni, dal 2 al 13 agosto la squadra del patron Flaviano Montaquila sarà in ritiro a Campitello Matese.

Questa per quei pochi tifosi che ancora non lo sanno è una prima notizia.

La seconda e forse anche più importante cosi metterà a posto i pensieri negativi di più di qualcuno che con troppa spocchia, adombravano foschi orizzonti futuri sui giallorossi prima ancora che fossero passate 24 ore dopo la vittoria del campionato, ebbene sì, il patron del Termoli Calcio 1920 Flaviano Montaquila comunica che nella giornata dell’8 luglio , prima data utile, ha provveduto a depositare la fidejussione e a perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D del Termoli calcio 1920 mettendo a posto tutto soprattutto chi aveva dubbi infondati.

Ad oggi la società giallorossa risulta tra le prime, se non proprio la prima in assoluto, a essersi iscritta al campionato nazionale Dilettanti 2022-23. Così come era già stato promesso durante la festa promozione per la vittoria del campionato di Eccellenza molisana, la società della famiglia Montaquila non ha perso tempo per iscrivere la squadra e continuare a programmare il futuro. Nel frattempo il direttore generale Clemente Santonastaso, coi suoi più stretti collaboratori, è già al lavoro per dare a mister Esposito una squadra in grado di affrontare un campionato importante come quello della serie D e infatti stanno arrivando giocatori tutti idonei per questa categoria, ecco gli ultimi in ordine di tempo. Maryan Hutsol: classe 1998, difensore ucraino di 188 cm, nell’ultimo anno si è contraddistinto nelle file del Real Aversa nel girone I di serie D collezionando 37 presenze su 38 partite. Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, ha maturato esperienze sempre in D con la maglia della Gelbison, poi Agropoli e Angri, benvenuto Maryan.

Ancora arrivato e benvenuto anche Giovanni Romano: classe 1996 può occupare tutti i ruoli del reparto offensivo, grande tecnica in velocità, sterzate e colpi da biliardo. Nell’ultimo anno nelle file del Portici ha collezionato 6 gol e 7 assist in 30 partite. Ha vestito in D anche le maglie di Santa Maria del Cilento, Savoia e Real Aversa con la quale ha disputato anche un campionato della vecchia Lega Pro.

Galleria fotografica