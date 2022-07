Il sogno di Carmine, a 16 anni sfida il Bari e incontra Mirko Antenucci

ROCCARASO. In certi casi non è il risultato che conta, ma l'esperienza vissuta sul campo, come quella del Roccavivara, che anche grazie alla presenza del bomber Mirko Antenucci, presidente onorario della società, ha incontrato il Bari in amichevole.

Una sgambatura agonistica finita 22-0 per i galletti, ma il referto a fine match non ha affievolito affatto l'entusiasmo di chi ha potuto sfidare una formazione così prestigiosa.

Tra costoro, anche il 16enne Carmine Antenucci, che già in precedenza abbiamo incontrato nella scorsa stagione, vero esempio di talento in erba.

Carmine Carotenuto il più giovane in Italia a esordire in Eccellenza è ora sotto la lente d'ingrandimento di società professionistiche pare, addirittura, che per lui ci sia in ballo un passaggio al Benevento.

Giocare e posare con un campione come Mirko Antenucci è stato davvero un bel sogno.

Galleria fotografica