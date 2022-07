Massimo Ricci è il nuovo allenatore del Termoli calcio 2016

TERMOLI. La Asd Termoli 2016 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della squadra per la stagione 2022/2023 a Massimo Ricci. Il presidente e il consiglio direttivo, ringraziamo il mister Lallopizzi per l’impegno e la passione mostrata in questi due anni alla guida della società, raggiungendo anche un ottimo risultato nella stagione sportiva appena conclusasi. Nel prossimo campionato, la Asd Termoli 2016 sarà guidata dal signor Ricci. Nato a Termoli, classe 1990 Ricci muove i primi passi come allenatore del settore tecnico giovanile della Polisportiva San Pietro e Paolo. Dal 2015 al 2020 con gli allievi regionali, vince un campionato regionale e due “Molise Cup”. Nella scorsa stagione, Ricci ha allenato i giovanissimi regionali della Polisportiva Juvenes di Campobasso. Obiettivo della stagione prossima, resta sempre la valorizzazione del calcio locale, con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori. La società termolese nei prossimi giorni presenterà domanda di ripescaggio per il campionato di Eccellenza.