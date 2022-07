Il ricordo di Michele Cesaride nel Memorial a lui dedicato

LARINO. Ricordare Michele Cesaride con la vincita del Memorial a lui dedicato dai suoi amici significa renderlo indimenticabile. Il memorial di calcio a cinque è stata vinta da quel gruppo di 'ragazzi' Antonio, Michelangelo, Sergio, Saverio, Giuseppe, Luigi e Michele (solo per citare gli organizzatori) che dopo aver condiviso momenti importanti della loro vita affianco a Michele, come detto in sede di presentazione del torneo, sono risaliti a bordo dell'autobus ed hanno scelto di farsi guidare da Lassù ancora dal loro amico, consapevoli di aver in lui una guida ancora più attenta di quando era con loro sulle strade di questo mondo.





Il torneo ha visto la partecipazione di otto squadre contendersi il bellissimo trofeo offerto, come del resto, tutte le coppe, dall'Ottica Antonacci e dalle Autolinee Lancieri.





Insieme alla squadra 'Amici per sempre' si sono contesi la vittoria finale la squadra Eletric Caradonio, i Galacticos, l'Ottica Antonacci, NoRimpianti, i Senza Pretese, i Red Block e l'Occhialeria Di Fonzo.





Sul rettangolo verde dei campetti Rainone dallo scorso 11 Luglio, ogni sera, almeno due partite, hanno scandito il percorso che questa sera ha portato a scontrarsi per la vittoria finale la squadra capitanata da Mauro Silvestri (Electric Caradonio) e la formazione che abbraccia gli amici di Michele con il capitano Antonio Lozzi.





Intorno sugli spalti e, a bordo campo, tantissimi larinesi, tantissimi giovani e naturalmente i familiari di Michele, dalla mamma Maria Rosaria al fratello Emilio, alla moglie Beatrice, ai figli Linda e Domenico, i suoceri, i cugini, tanta gente presente per assistere, è vero alla finale, ma soprattutto presente per omaggiare Michele, per non dimenticare chi era e quanto di buono ha fatto in questa vita per gli altri fino al dono che i suoi familiari hanno scelto di compiere per salvare altre vite.





Tornando al campo, la partita è stata accesissima con continui cambi di fronte e di risultato. Più tecnici in molte frazioni di gioco i componenti della squadra Eletric Caradonio, sicuramente determinati e pronti a fare l'impresa la compagine degli amici. In una serata, dove anche gli infortuni costringono mister Michelangelo Iacobelli a dover ricorrere ai cambi proprio un cambio dettato da un infortunio da la svolta alla partita. Vito Angelozzi si fa male ed è costretto ad uscire. In quel momento la Eletric Caradonio era in vantaggio di un gol. Il mister lancia nella mischia Francesco Vitulli affidandogli compiti, come dire, piuttosto difensivi ed invece proprio Vitulli prima lanciato a rete al volo di destro insacca il momentaneo pareggio. Poi sempre da un cross proveniente dal centro campo riesce, questa volta anche con un po' di fortuna, ad insaccare la palla del vantaggio. La partita comunque si mantiene in equilibrio fino alla fine e si chiude con il punteggio di 7 a 6 per la formazione degli amici di Michele.





Il triplice fischio dell'arbitro Lino Malatesta coadiuvato dall'assistente Vincenzo Ricci, oltre a decretare il vincitore di questa seconda edizione del Memorial (per due anni a causa del Covid il torneo non è stato organizzato) ha aperto la seconda parte quella delle premiazioni e il momento di convivialità altra tipica caratteristica del grande Michele, amico di tutti.





Per la cronaca, ad ogni formazione è stato assegnato un premio così pure al migliore giocatore. Premiato anche il miglior portiere del torneo e il calciatore che più di tutti si è distinto.





Questi l'elenco dei vincitori e i relativi premi:





1 posto: Trofeo più una porchetta alla squadra 'Amici per sempre';





2 posto: Trofeo più un prosciutto alla squadra Electric Caradonio;





3 posto: Trofeo più un buono ristorante offerto dal Forum alla squadra Galacticos;





4 posto: Coppa più buono offerto dal Casablanca Bar e Tabacchi alla squadra Ottica Antonacci;





5 posto: Coppa più buono offerto da Revolution Fast Food Gourmet alla squadra NoRimpianti;





6 posto: Coppa più buono ristorante offerto da Pizzeria l'Alternativo alla squadra 'Senza Pretese';





7 posto: Coppa più buono offerto da 'Sapori da Ernani' alla squadra Red Block;





8 posto: Coppa più buono ristorante offerto da ristorante Gusto Loft alla squadra Occhialeria Di Fonzo.





I migliori giocatori di ogni squadra a cui è andato un buono offerto rispettivamente da 100% Capelli, Barberia dei Compari, Lavaggio Ip, Palestra Wellnes Doc, Pizzeria Ladinod, Centro Revisioni Larino sono stati Andrea Ricci per i Red Block, Francesco Franco per i Senza Pretese, Nico Spina per i Galacticos, Nicola Lapenna per NoRimpianti, Giuseppe Stinziani per Occhialeria Di Fonzo, Roberto Antonacci per Ottica Antonacci e Nicola Di Santo per Electric Caradonio.





Miglior portiere del torneo è stato Giuliano Gentile mentre il miglior giocatore del torneo è stato Pasquale Benevento. Riconoscimenti anche agli arbitri e ai loro assistenti premiati, dunque, Lino Malatesta, Vincenzo Ricci, Daniele Pontico e Michele Palmieri.





La premiazione è stata curata dall'avvocato Saverio Carfagna che ha coinvolto con la consegna dei premi Antonio Lozzi, Sergio Cesaride, Michelangelo Iacobelli. Presenti e coinvolti nella premiazione il sindaco Giuseppe Puchetti, il vice Nicola Giardino, l'assessore Giulio Pontico ed il consigliere Antonio Vesce.





Per la consegna del trofeo 'che torna a casa' la moglie insieme ai figli di Michele. Emozioni e lacrime e un caloroso applauso da parte di tutti. E poi tutti a vivere insieme il momento di convivialità, uno di quei momenti che tanto piacevano a Michele per sempre uno di noi.

